Scarpinata di’ Granocchio ad Agliana, le foto della corsa

Agliana, 12 gennaio 2025 – La 36ª edizione della Scarpinata di’ Granocchio, organizzata ad Agliana dalla Podistica Aglianese in collaborazione con l’Arci, si è svolta sotto l’egida dell’UISP, regalando una giornata di sport e storia locale. La corsa deve il suo curioso nome al percorso che un tempo attraversava un habitat ideale per i granocchi, le comunissime rane che venivano tradizionalmente servite fritte al termine della manifestazione, trasformando l’evento in una celebrazione gastronomica oltre che sportiva.

L’organizzazione, curata dalla Podistica Misericordia Aglianese con il supporto del Circolino Arci di San Niccolò Agliana, ha previsto tre percorsi: 13,2 km per i competitivi e due distanze ridotte, di 8 e 3 km, dedicate alla ludico-motoria. Ben 400 atleti hanno partecipato all’evento, sfidandosi tra gli argini e i fossi di una campagna che custodisce storie di tradizioni ormai lontane. Un tempo, infatti, queste zone palustri erano ricche di acqua e rappresentavano il luogo ideale per la cattura dei granocchi. In Toscana, le rane venivano cucinate secondo una cultura gastronomica che affonda le sue radici nel lavoro secolare dei campi. Tuttavia, con il progressivo prosciugamento dei fossi e la trasformazione del territorio, l’habitat è scomparso, segnando anche la fine di questa usanza culinaria. Curioso il tentativo, avvenuto anni fa, di introdurre anfibi cinesi come alternativa ai granocchi locali. Tuttavia, le dimensioni di questi animali risultarono talmente imponenti da suscitare più timore che appetito, portando infine alla decisione di abbandonare il ristoro a base di rane fritte.

Una scelta accolta con favore dagli animalisti e che ha segnato un cambio di passo nella tradizione dell’evento. Nonostante l’assenza della rana fritta, la Scarpinata di’ Granocchio continua a essere un appuntamento amato e partecipato, capace di coniugare sport, memoria storica e un pizzico di ironia. A testimoniare la gioia e l’energia della giornata, il servizio fotografico realizzato dalla ETS “Regalami un sorriso”, che ha catturato sorrisi e momenti indimenticabili lungo il percorso.