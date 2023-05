Ripartire dopo la delusione

Diciamolo chiaramente, per gli arancioni scendere in campo oggi contro la Correggese (ore 15) non sarà per nulla facile. I motivi sono diversi ma il più importante riguarda l’aspetto mentale. Per la Pistoiese giocare una partita dopo la delusione per non essere riusciti a raggiungere la promozione e trovarsi a disputare dei play off che di fatto non contano niente è una bella botta da superare. "Siamo calciatori – dice il tecnico Luigi Consonni – ed abbiamo il dovere morale e l’obbligo di dare tutto fino alla fine e chiudere bene il campionato. Certo, la settimana non è stata facile la botta che abbiamo preso si è fatta sentire ma ai ragazzi non ho niente da rimproverare e come ho detto a loro non devono rimproverarsi niente. Abbiamo avuto un calo come lo ha avuto la Giana solo che a noi è successo nel finale di stagione dove quando sbagli non hai il tempo per rimediare". Una Pistoiese che dovrà fare i conti con alcuni acciacchi e diversi giocatori diffidati e questo costringerà Consonni a cambiare un po’ la formazione iniziale. "Caponi e Viscomi non partiranno dall’inizio – rivela –, hanno sempre giocato in condizioni non ottimali stringendo i denti".

"E poi dovremo fare i conti con i diffidati visto che le ammonizioni non si azzerano a fine stagione per cui almeno nella formazione iniziale qualche cambiamento ci sarà". Se per la Pistoiese le motivazioni non sono a mille, per la Correggese invece c’è un ottimo motivo per giocare questa partita al massimo ed è quello di provare ad evitare i play out. "Affrontiamo una squadra che era partita con altri obiettivi – afferma il tecnico arancione – e quando ti trovi a dover lottare per la salvezza diventa tutto molto complicato. La Correggese è una buona squadra con alcuni elementi di talento e farà di tutto per vincere, di contro noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita perché dopo ci saranno i play off e dobbiamo ottenere punti per riuscire ad arrivare ad avere la migliore graduatoria possibile". Consonni fa benissimo a tenere i suoi sulla corda trovare motivazioni importanti rientra tra i compiti di un allenatore. Aver assaporato il gusto della vittoria ed averlo visto svanire all’ultimo non è facile da mandare giù se poi ci aggiungiamo il fatto che per la Pistoiese vincere i play off non rappresenta un possibile passaporto per la serie C ma una vittoria fine a sé stessa, diventa ancora più difficile giocare con il coltello tra i denti questa partita. Gli arancioni però hanno sempre onorato al meglio la maglia e siamo convinti che la squadra abbia voglia di regalare un’ultima soddisfazione ai propri tifosi.

Maurizio Innocenti