Riconoscimento alla Tesi Group per i giovani

Alla Capannina di Forte dei Marmi si è tenuta la prima edizione degli IPIA Award – Aldo Giordani, gli oscar dell’imprenditoria nella pallacanestro, ideati e consegnati da LIBA Italia, l’associazione delle leggende della palla a spicchi. C’è stato spazio anche per Pistoia. Nella categoria degli “imprenditori che investono nei giovani”. In questo caso, a essere premiato, è stato Massimo Capecchi, presidente di Pistoia Basket 2000. Decisivo l’impegno nel progetto Giorgio Tesi Junior, che sostiene lo sport giovanile pistoiese, prediligendo quelle realtà sportive che si sono distinte per gli eccellenti risultati ma anche per l’impegno e la formazione dei giovani.

"In questo mondo di giganti mi sento molto piccolo - ha detto Capecchi – è un onore per me essere qui, questo onore lo vorrei estendere a chi ha lavorato tanti anni nel settore giovanile".