Qui Pistoiese. Serie D Bel banco di prova per le "nostre»

di Giacomo Bini

Secondo derby consecutivo per l’Aglianese che fa visita al Prato (ore 15 allo stadio Lungobisenzio) per riscattare la sconfitta di domenica scorsa con la Pistoiese. E’ un derby tra due squadre deluse dalle prime tre giornate di campionato. L’Aglianese ha tre punti in classifica e il Prato un punto soltanto. La partita è dunque molto delicata per entrambe le formazioni. L’allenatore dell’Aglianese Ivan Maraia fa leva sulla prestazione, soprattutto di carattere, evidenziata dalla squadra neroverde domenica scorsa, quando ha tenuto testa alla Pistoiese per 70 minuti pur essendo in dieci contro undici. "Nell’esaminare la partita di domenica scorsa – dice Maraia – oltre alle cose che non sono andate bene abbiamo anche considerato di aver fatto una partita importante pur in inferiorità numerica, per la quale, malgrado l’amarezza per un risultato sfuggito agli ultimi secondi del recupero, mi sono sentito di fare i complimenti ai ragazzi. Martedì scorso c’erano ancora le scorie della delusione e del dispiacere ma poi, dopo il primo allenamento, è subentrata la voglia di riscatto e la squadra si è concentrata sulla partita col Prato". Quanto alla partenza poco brillante in campionato, che accomuna Prato e Aglianese, Ivan Maraia fa presente che sono passati solo tre turni e i giochi sono ancora ampiamente aperti.

"Per quanto ci riguarda le due sconfitte consecutive sono certamente un dato non positivo – dice Maraia – perché non vorremmo mai perdere, ma non credo che dopo tre giornate si possa già stabilire chi vince il campionato e chi retrocede. Gli obiettivi di tutte le squadre sono tutti ancora da conquistare, i programmi sono ancora da attuare, c’è chi ha partenze migliori di altri, ma siamo ancora all’inizio e l’importante è esser vivi, esser presenti e non abbattersi di fronte alle sconfitte. Tre partite non sono niente rispetto a tutto il percorso da fare, ci vuole calma ed equilibrio. Le due sconfitte non ci volevano però dobbiamo esaminarle con attenzione e cercare di invertire subito la tendenza. Anche per il Prato non vuol dire niente il fatto che ha un solo punto in classifica". Un immediato riscatto nel secondo derby di stagione sarebbe importante soprattutto per il morale. "I risultati negativi possono incidere soprattutto su una squadra giovane come la nostra – dice Maraia – e quindi bisogna interrompere subito la tendenza, mi aspetto una partita combattuta e una squadra magari meno bella ma che sappia portar via il risultato migliore possibile". Mancherà ovviamente Bifini, squalificato dopo l’espulsione rimediata con la Pistoiese e ancora Iacopone che però è vicinissimo al rientro. Per il resto sono tutti a disposizione. Probabile che Maraia insista sul nuovo modulo 4-3-1-2 proposto con la Pistoiese.