Provaci ancora Tc Pistoia: si parte da Messina nel Tennis A1

"Sarà una partita durissima, la più difficile del girone e non partiamo con il favore del pronostico. Daremo il massimo ovviamente, ma per noi sarà una sorta di rodaggio per farci trovare pronti per la prossima". Tommaso Brunetti, maestro del Tennis Club Pistoia, ha così presentato la gara contro il CT Vela Messina, che prenderà il via domani alle 10 e sarà valida per la prima giornata della Serie A1 di tennis. Sfidare in Sicilia una delle favorite per lo Scudetto appare proibitivo, ma dalla trasferta siciliana possono arrivare indicazioni utili per iniziare a costruire quella che sarebbe la terza salvezza consecutiva. Il TC Pistoia ha deciso di puntare ancora sulla linea verde, irrobustita da due stranieri e da un paio di veterani, per tentare di tagliare quel traguardo. La squadra che prenderà parte al prossimo torneo si basa principalmente su Leonardo Rossi e Lorenzo Vatteroni, i quali hanno ormai accumulato esperienza in A1 (con Jacopo Landini a dare loro manforte). Ci saranno anche gli esperti Matteo Trevisan ed Adelchi Virgili, mentre l’altra novità sarà rappresentata dal classe 2003 Niccolò Baroni (visto lo scorso anno a Prato). La "componente straniera" sarà rappresentata dal tennista slovacco Filip Horansky e dal ceco Marek Gengel. L’esordio casalingo si concretizzerà il prossimo 15 ottobre, quando al circolo Cotti arriverà il TC Parioli di Arthur Rinderknech (che ai recenti US Open ha eliminato Matteo Berrettini). In seguito, Rossi e soci giocheranno a Vigevano con il Selva Alta di Mattia Bellucci e Stefano Napolitano, per poi ricevere la visita del sodalizio messinese nel turno infrasettimanale dell’8 novembre prossimo. A chiudere il girone saranno gli ultimi due impegni contro il club romano nella capitale e il Selva Alta Vigevano in casa: il conto alla rovescia può partire.

Giovanni Fiorentino