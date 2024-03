Promozione. Il Casalguidi non fa sconti. Tre punti per sognare i playoff. Lampo Meridien al tappeto

CASALGUIDI

2

LAMPO MERIDIEN

0

CASALGUIDI Fiaschi, Taddei, Cappellini, Puccianti, Gaggioli, Bonfanti An., Ceccarelli, Martini, Mallardo, Paccagnini, Bonfanti Al. A disp. Niccolini, Robusto, Tesi, Campionini, Ghimenti, Sellaroli, Venturi, Macchia, Dani. All. Benesperi.

LAMPO MERIDIEN Tirabasso, Simi, D’Angelo, Mazzanti, Massaro, Del Sorbo, Di Vito, Vettori, Pirone, Maiorana, Del Fa. A disp. Bartolozzi, Fanana, Taverna, Fattorini, Bonni, Calandra, Chianese, Capini, Prosperi. All. Magrini.

ARBITRO Mauro di Pistoia.

MARCATORI Paccagnini al 15’, Al. Bonfanti al 38’ pt.

CALCIO

Due gol nel primo tempo e pratica archiviata: così il Casalguidi ha battuto 2-0 la Lampo Meridien. L’ennesimo scontro sull’asse Piana – Valdinievole ha dunque sorriso ai ’canarini’. Gli uomini allenati da Benesperi sono andati in vantaggio al quarto d’ora con Paccagnini, riuscendo a trovare il raddoppio con Bonfanti. E nonostante la buona volontà, la banda Magrini non è riuscita a replicare in maniera efficace. Il Casalguidi torna quindi al quarto posto nel girone A, cullando sogni di gloria, mentre la Lampo Meridien scivola in ottava posizione, allontandosi forse irrimediabilmente dalla zona spareggi.