Primi colpi per La Fenice Ecco i talenti Bini e Mazza

Il primi due arrivi, un addio eccellente e una pallavolista riconfermata. Novità nella prima squadra del Pistoia Volley La Fenice, che affronterà il campionato nazionale di serie B2. La prima novità della stagione 20232024 è Caterina Bini, classe 2001 libero, cresciuta nella Pantera Lucca, nella quale ha disputato tutta la trafila giovanile e la serie C. Un anno sabbatico dedicato al beach volley e poi la notevole opportunità di crescita nella scorsa annata, alla Nottolini Capannori nel torneo di serie B1. Il secondo arrivo è Valentina Mazza, altra classe 2001, ruolo opposto, cresciuta tra Vtb Bologna e Ozzano, fino alla conquista della promozione in B1 con quest’ultima. Ha deciso di lasciare i colori fuxiablu, invece, Ilaria Miccoli, l’altro libero: i molteplici impegni personali non le hanno consentito di restare a Pistoia. "La ringraziamo di cuore per aver contribuito all’ottimo risultato conseguito e le facciamo tanti auguri per i suoi progetti di vita", il saluto della dirigenza fenicina. Intanto la Fenice è stata presente alla sfilata di apertura del "Luglio pistoiese": con altre società sportive ha colorato le strade della città all’insegna dello sport e della condivisione delle tradizioni. È stata infine confermata Viola Guarducci, classe 2003, attaccante. Nonostante la giovane età, sarà alla terza stagione in prima squadra, ove si è messa sempre a disposizione dell’allenatore ricoprendo anche ruoli diversi pur di aiutare la formazione.

Gianluca Barni