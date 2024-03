Prima e seconda categoria. S’infiamma la lotta ’pistoiese’ per non retrocedere. Spedalino, Montale e Montagna: bagarre in vetta

Domani alle 15 prenderà il via il venticinquesimo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria. E le formazioni di Pistoia e provincia sono chiamate una volta di più a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Partendo dal girone A di Prima, dove tutte le pistoiesi e valdinievoline stazionano in zona retrocessione. Solo il CQS Pistoia può uscirne subito, a patto di vincere contro il Corsanico e sperare in un passo falso del Serricciolo. Sono invece obbligate a fare risultato pieno Giovani Via Nova e Tempio Chiazzano (rispettivamente contro Capezzano Pianore e Marginone). Il Pescia, ormai ad un passo dalla retrocessione, vuole continuare ad onorare la sua stagione ben figurando in trasferta contro la Folgor Marlia.

Passando al girone C, il Quarrata tornato nelle mani di mister Fabbri non vuole vedere svanire il sogno-playoff. Ecco perchè battere il C.F. 2001 sarà praticamente un obbligo. Anche gli Amici Miei sono però chiamati a performare: la banda Giugni è uscita dalle sabbie mobili e se la vedrà in trasferta contro il Barberino Tavarnelle per restare sopra la linea di galleggiamento.

Scendendo in Seconda Categoria, l’Atletico Casini Spedalino primo della classe nel girone E riceverà il Borgo a Buggiano: gli uomini di coach Marchiseppe vogliono continuare a correre. Anche perché la Virtus Montale di Nencini, attualmente seconda a quattro lunghezze dal vertice, attende il Prato Nord in un incontro che si annuncia impegnativo. Il Cintolese potrebbe quindi approfittarne per mettere la freccia e prendersi il secondo posto, a patto di sconfiggere il San Felice e di incrociare le dita. Occhio però alla Montagna Pistoiese, che ha una gara in meno delle rivali: violando il terreno di gioco del Pistoia Nord, i ragazzi di Zinanni potrebbero pianificare il futuro ri-aggancio. A completare il quadro, ecco infine San Niccolò – Montale Pol.90 Antares e Olimpia Quarrata – Montalbano Cecina.

Giovanni Fiorentino