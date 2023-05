Polvani fa le fortune dell’Arezzo Pronto il grande ritorno tra i ’pro’

Cinque anni fa era fra i giovani difensori più promettenti del panorama nazionale e con un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto esordire in Serie A. I guai fisici che lo hanno tormentato da allora lo hanno poi costretto a ripartire dai dilettanti, ma a distanza di tre anni dall’ultima volta è finalmente pronto per tornare fra i professionisti. Nell’Arezzo che disputerà la Serie C 202324 ci sarà anche Lorenzo Polvani, che sembra aver finalmente pagato il suo debito con la sfortuna. Il difensore aglianese, approdato in amaranto la scorsa estate insieme al suo mentore Paolo Indiani, ha totalizzato 28 presenze nella Serie D 202223. Ed è stato uno dei punti di forza della squadra capace di centrare il salto di categoria al primo colpo: mister Indiani ha puntato ad occhi chiusi sul suo pupillo e proprio nei giorni scorsi la dirigenza gli ha offerto un prolungamento di contratto. Del resto, in carriera ha come detto avuto anche l’occasione di cimentarsi in B, scendendo in campo 7 volte con la maglia dell’Empoli nel 201718 dopo le ottime stagioni in Serie C al Pontedera. Poteva e doveva essere il classico torneo di apprendistato, per poi spiccare il volo in quello successivo. La storia si è tuttavia interrotta nell’agosto 2018 con un grave infortunio al ginocchio durante uno scontro in allenamento, che gli ha negato la gioia dell’esordio nella Serie A 201819 (pur facendo parte della rosa). E adesso avrà tempo fino al 2025 per provare a riconquistare almeno la B con gli aretini. "E’ stata una stagione incredibile e sono davvero felice del rinnovo. La C sarà un banco di prova importante – ha commentato Polvani –. L’obiettivo? Dare il massimo consapevoli delle difficoltà che può portare una categoria superiore. E del progetto della società che dopo un primo anno di consolidamento vuole crescere ancora".

Giovanni Fiorentino