Podio internazionale al gp di Larciano

Una festa internazionale se guardiamo al podio del 45° Gran Premio Industria e Artigianato. Al primo posto con uno splendido numero finale il ventiduenne irlandese Ben Healy, al secondo l’eritreo dal cognome impossibile Gehbreigzabhier, al terzo l’inglese Stewart. Un altro dei favoriti principali Diego Ulissi, a caccia del bis dopo la vittoria nel 2022 in quinta posizione. E’ stato un successo per la gara dell’U.C. Larcianese con una lunga fuga di sei atleti iniziata dopo 4 km e neutralizzata dopo 120. Il finale è stato splendido, con un’azione propiziata da Formolo che ha lavorato a fondo per Ulissi e che ha visto per protagonisti 19 corridori tra i quali il vincitore. Il successo di Ben Healy che aveva vinto pochi giorni fa la terza tappa della Settimana Coppi e Bartali, conferma che vanno davvero forte i giovani della EF Education Easypost. Il ventiduenne irlandese, ha attaccato in salita nel tratto più duro del Fornello, all’ultimo passaggio quando mancavano 14 km all’arrivo. Hanno provato a tenergli la ruota prima l’eritreo Ghebreizgabhier della Trek Segafredo e poi Ulissi, ma nessuno ci è riuscito e Healy ha potuto cogliere un bel successo in perfetta solitudine. Il via alla gara di Larciano è stato dato dalla sindaca Lisa Amidei, presenti il presidente della Larcianese Gabriele Varignani, quello della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, del Comitato Regionale Toscana Saverio Metti, il consigliere regionale Marco Niccolai, il sindaco di Lamporecchio Alessio Torrigiani. "Una bella giornata di sport ancora una volta per Larciano e i larcianesi – dice la sindaca sul palco di arrivo – che amano questa corsa che ha voluto ricordare, e lo faremo anche in futuro, due personaggi come Giuliano Baronti e Pietro Marradini, legati alla gara". Infine il presidente della Larcianese: "Un finale bellissimo, complimenti al vincitore e tanti ringraziamenti a tutti coloro che hanno lavorato per il successo della gara, agli sponsor. Anche il passaggio dal centro di Vinci è stato uno spettacolo. Per l’anno prossimo attendetevi ancora delle novità, a Larciano siamo maestri in questo".

Antonio Mannori