Pistoiese Tre punti pesanti a San Giuliano

SANGIULIANO CITY

1

PISTOIESE

2

SANGIULIANO (4-3-3) Manfrin; Vassallo, Briski (14’ st Girgi), Bruzzone, Solerio; Salzano, Milan (26’ st Sighinolfi), Palesi (14’ st Queros); Brogno (14’ st Makni), Cogliati, Deiana. A disp. Chiesa, Nobile, Annoni, Atzeni, Rao. All. Ciceri.

PISTOIESE (4-3-2-1) Valentini; Pertica, Chiesa, Salto, Chrysovergis; Caponi, Costa, Macrì (23’ st Florentine); Diodato (45’ st Beconcini), Nardella (12’ st Goffredi); Trotta (23’ st La Monica). A disp: Ricco, Di Mino, Diallo, Fiaschi, Gallitelli. All. Consonni.

ARBITRO Velocci di Frosinone. MARCATORI Trotta al 4’ pt; Chrysovergis al 36’, Makni al 48’ st. NOTE Espulso Chiesa al 9’ st.

Una vittoria importante, quella conquistata dalla Pistoiese sul campo del Sangiuliano. Sia per la classifica, sia per il modo in cui è arrivata. Una Pistoiese, adesso a -4 dalla vetta occupata dal Ravenna, che ha saputo gestire il vantaggio, reagire all’inferiorità numerica e portare in porto la gara dimostrando personalità e maturità. Gli arancioni iniziano nel migliore dei modi trovando il gol dopo appena 4’ con Trotta, pronto a ribadire in rete una respinta di Manfrin su tiro di Macrì. Il vantaggio dà un’impronta precisa al match, con la Pistoiese controlla le operazioni agendo di rimessa e il Sangiuliano che prova ad alzare il baricentro alla ricerca del pari.

I tentativi dei locali sono però decisamente sterili: tanta confusione e poco costrutto, con la Pistoiese che ringrazia. Nei minuti finali del tempo sono gli arancioni ad andare vicini al raddoppio con Diodato che ruba palla sulla trequarti, si invola verso la porta e dal limite dell’area scarica il destro che si stampa sulla traversa. La ripresa inizia con una doccia fredda per gli orange, che si trovano con un uomo in meno per l’espulsione di Chiesa per doppia ammonizione. Un episodio che fa cambiare il volto alla partita. Il Sangiuliano prova a sfruttare il vantaggio dell’uomo in più aumentando il peso offensivo della squadra, la Pistoiese non ha grandi frecce alla propria faretra e può solo inserire forze fresche per tentare di tenere botta. I padroni di casa alzano il ritmo e alla mezz’ora Valentini è chiamato ad una super parata alzando sopra la traversa un colpo di testa di Makni. Scampato il pericolo la Pistoiese al 36’ trova il raddoppio con Chrysovergis, direttamente su calcio punizione: una parabola imprendibile per il portiere Manfrin. Il Sangiuliano attacca a testa bassa, gli arancioni potrebbero calare il tris ma La Monica, tutto solo davanti al portiere, spreca la chance. Gol sbagliato, gol subito e il Sangiuliano nell’ultimo minuto di recupero accorcia le distanze con Makni di testa. Poco male.

Maurizio Innocenti