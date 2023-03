Pistoiese, vittoria a fatica sul fanalino di coda

Esultanza dei pistoiesi dopo il gol della vittoria sul Salsomaggiore

Pistoia, 5 marzo 2023 - La Pistoiese fatica, ma supera 2-1 il fanalino di coda Salsomaggiore al «Melani», confermando il secondo posto solitario nella classifica del girone D di serie D con 59 punti, due in meno della capolista Giana Erminio. A 8 giornate dal termine della stagione regolare, lotta per la promozione diretta in serie C apertissima. L’allenatore degli arancioni Consonni, che deve fare a meno di Viscomi ed Ennasry, conferma Valentini tra i pali: Urbietis si accomoda ancora in panchina.

Al 19’ il primo tentativo dei toscani, col solito gioiellino Di Biase: ma il pallone si perde sul fondo. Al 22’ il vantaggio della Pistoiese: Barzotti trasforma un calcio di rigore, spedendo il pallone alla sinistra di Frattini. Penalty fischiato per fallo di Morigoni su Andreoli. Undicesima rete in campionato per l’attaccante. Al 25’ il raddoppio dei padroni di casa con Di Biase: anche per lui undicesimo gol. Al 38’ gli ospiti accorciano il punteggio, su calcio di rigore decretato per un presunto fallo di mano in area di Biagioni: è Berti a spiazzare Valentini, insaccando alla sua sinistra. Al 41’ ancora Berti impegna l’estremo difensore della Pistoiese, che blocca palla a terra.

Partenza forte della Pistoiese nella ripresa: al 1’ pregevole verticalizzazione di Barzotti per Di Biase, che si libera dell’avversario, entra in area, ma fallisce il diagonale dalla destra: la palla termina fuori. Al 25’ Vassallo si divora il 3-1: arrivato in corsa in area, da posizione favorevole manda il pallone alle stelle con un destro da dimenticare. Al 29’ rovesciata di Mehic nei sedici metri, ma il portiere risponde da campione. Al 38’ bella conclusione da fuori, con Valentini bravo a deviare in angolo. Al 41’ Martin Gomez calcia dal limite, ma Frattini devia in corner. Al 44’ ancora Martin Gomez impensierisce la retroguardia avversaria. La Pistoiese conquista tre punti d’oro, il Salsomaggiore perde, ma con onore.

PISTOIESE – SALSOMAGGIORE 2-1

PISTOIESE (4-3-3): Valentini; Vassallo, Biagioni, Davì, Arcuri; Andreoli (11’ st Sighinolfi), Caponi, Mehic; Macrì (11’ st Boccardi), Barzotti, Di Biase (32’ st Martin Gomez). A disposizione: Urbietis, Basani, Florentine, Martic, Evangelista, Avdillari. Allenatore: Consonni.

SALSOMAGGIORE (4-2-3-1): Frattini; Lasagni, Bran (45’ st Kamisi), Furlotti, Morigoni; Orlandi, Fortunati; Ziliotti (24’ st Brasacchio), Berti, Segantini (47’ st Dattaro); Turrà (30’ st Djibril). A disposizione: Mora, Sakyimah, Selloum, Catelli, Salsa. Allenatore: Bonini.

ARBITRO: Leotta di Acireale.

MARCATORI: 23’ Barzotti (rig), 26’ Di Biase, 39’ pt Berti (rig).

NOTE: pomeriggio sereno, spettatori 946. Ammoniti: Consonni, Lasagni, Orlandi. Angoli: 9-7. Recupero: 0’, 3’.