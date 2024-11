Serie D, la totalità delle quote della FC Pistoiese è nelle mani di Sergio Iorio

Pistoia, 28 novembre 2024 – Le strade della Football Club Pistoiese e dell’azionista New Orange, di Fabio Fossati e Domenico Totaro, si dividono: da oggi, per un periodo come annunciato breve, “il presidente della Football Club Pistoiese Sergio Iorio ha la totalità delle quote societarie al netto di operazioni notarili in corso”. Sergio Iorio era inizialmente al cinquanta per cento nell’assetto azionario. L’ha comunicato lo stesso massimo dirigente nel corso di una conferenza stampa indetta nella sala stampa dello stadio Marcello Melani di Pistoia; al fianco di Iorio c’era l’amministratore delegato Fabio Fondatori, mentre siedeva tra i giornalisti il direttore sportivo Massimo Taibi.

Non era presente, invece, Fabio Fossati: Iorio ne aveva annunciato l’intervento da remoto. Entro il prossimo mese di dicembre, Sergio Iorio comunicherà i nominativi dei soci che lo aiuteranno sino alla fine del campionato di serie D 202425 (la Pistoiese è nel girone D). Uno di questi potrebbe essere l’attuale vice presidente Giovanni Trombetta (“Non mi sento di escludere che possa darci una mano”, Iorio dixit). Il presidente della Football Club Pistoiese ha ringraziato Fossati, già con lui nell’esperienza all’Aglianese, “perché il progetto Football Club Pistoiese ha preso corpo anche grazie a lui. È doveroso ringraziarlo soprattutto per il mantenimento della categoria (l’attuale serie D, acquisita proprio dalla sua Aglianese, ndr)”.

Poi ha ripercorso le tappe che hanno portato all’addio della New Orange. “Lo scorso 16 settembre abbiamo provveduto a un aumento del capitale societario pari a 1 milione e 400 mila euro. Io ho versato subito la mia quota relativa al cinquanta per cento. La New Orange ci ha chiesto un paio di mesi di riflessione, che noi le abbiamo concesso. Avevamo fissato una scadenza: il 20 novembre 2024. Scadenza entro cui non c’è stato il versamento della quota. La New Orange ci ha fatto sapere che intende diversificare i suoi interessi e tra questi non rientra più il calcio. Ne abbiamo preso atto”.

Infine ha rassicurato i tifosi della Pistoiese. “Ringraziamo New Orange, a cui auguriamo tutto il meglio. Gli obiettivi, a breve medio e lungo termine, però non cambiano: vogliamo lottare per il vertice della graduatoria. Se il distacco resterà contenuto come al momento è (la Pistoiese è sesta in classifica con 22 punti, fuori dai playoff, che distano 3 lunghezze, a -7 dalla capolista Tau, ndr), potenzieremo la squadra. Entro il mese di dicembre avremo il nuovo socio o i nuovi soci, che ci aiuteranno a finire l’attuale stagione sportiva. Da gennaio sino a giugno 2025 mi darò da fare per reperire un socio o alcuni nuovi soci in grado di dare stabilità al sodalizio a lungo termine”.

Gianluca Barni