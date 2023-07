Pistoiese Il nuovo dg è Auriemma "La testa è rivolta all’iscrizione"

Adesso è ufficiale: Raffaele Auriemma è il nuovo direttore generale della Pistoiese. La società prosegue con la riorganizzazione dell’organigramma tramitel’inserimento di nuove figure professionali che hanno sposato il progetto arancione. Dirigente sportivo romano di lungo corso, il neo-dg della società di Maurizio De Simone è figlio di Mario Auriemma, assai noto nel mondo del calcio per essere stato patron, tra le altre, di Avellino e Civitavecchia. Raffaele Auriemma ha iniziato la sua avventura nel mondo del calcio come team manager al Castel di Sangro, per poi passare all’Avellino della promozione in serie B (2004-05). Prima esperienza da direttore sportivo la stagione seguente, alla Sassari Torres (battuta ai playoff dal Grosseto di Consonni, ndr); seguono le avventure a Nuoro, Arezzo e Figline Valdarno, prima di una parentesi di tre anni all’estero. Al rientro in Italia contribuisce alla nascita dell’Adicosp (Associazione italiana direttori e collaboratori sportivi), di cui è attualmente consigliere. Lunga la sua attività di consulente, almeno fino ai giorni nostri: con la chiamata della Pistoiese, infatti, Auriemma (che ben conosce il direttore sportivo Gianni Rosati) ha deciso di tornare a scendere in campo in prima persona.

"Il mio percorso con la Pistoiese nasce un mese fa – dice Auriemma – quando ci sono stati i primi contatti con la società che ha garantito la copertura economica per gli investimenti della nuova stagione. Per quanto riguarda me e le nuove figure c’è da aspettare il semaforo verde da parte della Lega e quindi l’iscrizione con relativa documentazione, gli adempimenti verso i tesserati, le chiusure per quanto riguarda i dipendenti della società e quella nei confronti del Comune. Tengo a precisare che l’area tecnica sarà gestita dal direttore Gianni Rosati che ha la piena autonomia". Intanto ci sono i primi passi da compiere, i più importanti riguardano l’iscrizione al prossimo campionato di serie D e chiudere le pendenze aperte con il Comune. Due snodi cruciali per la società. "Dal 10 al 14 luglio chiudono le iscrizioni per la serie D – spiega il direttore generale – e quindi verrà presentata la documentazione per l’iscrizione sia tecnica e in più le liberatorie dei giocatori. Il foglio rilasciato dal Comune è fondamentale per l’iscrizione al campionato. Successivamente ci dovrebbe essere il via libera da parte della Federazione e quindi la società potrà partire. Per quanto riguarda gli aspetti locali è stato detto in conferenza stampa che manterremo l’impegno entro il 2530 luglio – conclude Auriemma – e quindi la Pistoiese adempirà a tutte le situazioni generate con il Comune". A questo punto l’ultimo tassello rimasto coperto è quello relativo al nuovo amministratore unico dell’Us Pistoiese 1921: a ricoprire la carica dovrebbe essere Matilda Jace, trustee di "Orange" insieme a Giuseppe Bruno.

Maurizio Innocenti