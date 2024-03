Pistoiese e Aglianese flop. Serve una decisa sterzata

In un campionato di Serie D sempre più all’insegna dell’equilibrio e delle sorprese, per Aglianese e Pistoiese c’è da registrare, e possibilmente da archiviare quanto prima, un fine settimana negativo. Sia i neroverdi che gli arancioni sono infatti usciti sconfitti dalla ventisettesima giornata di campionato, vedendo complicarsi ulteriormente il cammino verso i rispettivi stagionali. Le rincorse, rispettivamente ai playoff per l’Aglianese e alla salvezza per la Pistoiese, non sono compromesse, ma nell’ultimo mese e mezzo di campionato servirà un deciso cambio di marcia prima che sia troppo tardi. Nel dettaglio, l’Aglianese ha rimediato una bruciante sconfitta interna contro il Victor San Marino. Il 2-3 con cui i sammarinesi hanno sbancato il Bellucci è costato a Baiano e ai suoi ragazzi il secondo ko di fila, il primo in casa a distanza di ben cinque mesi dall’ultima volta (era l’8 ottobre contro il Sant’Angelo, nda). A peggiorare ulteriormente la situazione è il fatto che la sconfitta sia arrivata in uno scontro diretto con una diretta concorrente. I neroverdi si trovano ora al settimo posto in classifica con 40 punti ma la quinta piazza si è allontanata ulteriormente: sono otto adesso le lunghezze di distanza dal Lentigione.

Per quanto riguarda la Pistoiese, la domenica è stata negativa non solo per il ko di Certaldo ma anche perché tutte delle squadre che stanno dietro agli arancioni in classifica hanno recuperato a Parigi e ai suoi ragazzi. La sconfitta contro i viola, fanalino di coda del campionato, ha per altro interrotto la mini-striscia di due risultati utili che era stata avviata col pareggio di Progresso e con la vittoria sull’Imolese. La squadra arancione si trova al quintultimo posto con 32 punti, gli stessi della Sammaurese che però ha il vantaggio degli scontri diretti nei confronti della Pistoiese. Il vantaggio dell’Olandesina nei confronti del Progresso quartultimo è di sei lunghezze, dopo il pari della compagine bolognese contro il Sant’Angelo. Proprio i lodigiani sarebbero la prima squadra salva direttamente alla luce dei 34 punti in cascina e della dodicesima piazza: occorre sorpassarli.

Michele Flori