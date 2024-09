La Pistoiese fallisce il debutto interno: è sconfitta 2-1 dal Cittadella Vis Modena

Pistoia, 15 settembre 2024 – Sotto lo sguardo di patron Sergio Iorio, la Pistoiese fallisce il debutto casalingo con il Cittadella Vis Modena: gli ospiti si impongono con merito 2-1. Dopo il punto di Fiorenzuola, un passo falso che costringe i toscani a rincorrere la testa della classifica dopo 2 giornate del campionato di serie D. La sensazione è che il tecnico Giacomarro abbia da lavorare: molto, moltissimo. Pistoiese priva di Morra, Cittadella senza lo squalificato Mandelli e i giovani Orlandi e Gimmati.

Prima frazione di gioco appannaggio dei modenesi, più organizzati e in palla degli arancioni. La prima occasionissima è al 7’ ed è colorata d’arancione: Kharmoud scocca il tiro dai 25 metri cogliendo la parte bassa della traversa. Al 10’ la risposta emiliana: sul colpo di testa a botta sicura di Guidone, Formato tocca sulla linea, in fuorigioco: rete annullata. Neppure sessanta secondi dopo, bella conclusione dai 18 metri di Cardella, con palla di poco a lato.

Al 14’ gran botta dalla distanza di Diodato, con il pallone che termina sul fondo. Al 21’ il vantaggio, legittimo, degli ospiti: pallone filtrante dalla destra, difesa arancione a presepe (con Lagonigro poco reattivo nella circostanza), Guidone solo soletto realizza a porta spalancata. Al 39’ buona opportunità per Cardella, che in area invece di calciare si allarga sulla destra perdendo il tempo di battuta. Ripresa più equilibrata. Al 14’ una girata di testa di Cardella finisce sopra la traversa.

Al 19’ il pari dei padroni di casa: in area Cardella serve all’indietro Sparacello, che con un sinistro chirurgico buca la porta di Piga all’angolino destro. Al 31’ nuovo vantaggio ospite: Cesar Tesa mette un pallone delizioso in mezzo, trovando la deviazione di testa, da pochi passi, di Formato. Al 39’ sfortunata deviazione di un difensore modenese sulla traversa (poi la sfera finisce in corner): sul conseguente calcio d’angolo, colpo di testa telefonato di Bertolo, nessun problema per il portiere. Al 45’ Larhrib spara da pochi metri, spedendo il pallone alle stelle. Finisce con una nuova delusione per gli arancioni, battuti alla prima interna.

Il tabellino PISTOIESE – CITTADELLA VIS MODENA 1-2 PISTOIESE (3-5-2): Lagonigro; Donida (6’ st Lharhrib), Mazzei, Bertolo; Kharmoud (32’ st Basanisi), Grilli (15’ st Maloku), Tanasa (6’ st Caponi), Greselin, Diodato; Sparacello (25’ st Tascini), Cardella. A disposizione: Cecchini, Di Benedetto, Polvani, Balleello. CITTADELLA (4-3-1-2): Piga; Fontana (41’ st Teresi), Aldrovandi, Sabotic, Sardella; Cesar Tesa, Marchetti, Osuji (12’ st Mora); Bertani (25’ st Serra); Guidone (36’ st Sala), Formato. A disposizione: Albieri, Gandolfi, Pezzani, Triffelli, Martej. ARBITRO: Mazzer di Conegliano. MARCATORI: 21’ pt Guidone; 19’ Sparacello, 31’ st Formato. NOTE: pomeriggio nuvoloso, spettatori 1342.Ammoniti: Salmi (allenatore Cittadella), Marchetti, Cardella, Tanasa, Grilli, Kharmoud, Bertolo. Angoli: 12-3. Recupero: 0’, 5’.