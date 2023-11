Pistoiese, allenamento interrotto a sorpresa. E la sfida con il Prato viaggia verso il rinvio

Sono passate da poco le 15 e la Pistoiese sta effettuando i primi giri di riscaldamento della seduta d’allenamento al "Turchi". Tutto sembra procedere nella normalità, ma dopo pochi minuti la squadra, assieme al tecnico Consonni, fa ritorno verso gli spogliatoi, ponendo di fatto fine alla sessione di lavoro giornaliero dopo pochi minuti. A stretto giro di posta i calciatori escono dallo spogliatoio e se ne vanno. È quanto successo nella giornata di ieri, in un pomeriggio quantomeno anomalo. Lo stupore della quindicina dei tifosi presenti al Sussidiario ha ben presto lasciato posto agli interrogativi sui perché di quanto successo. E inevitabilmente il pensiero è andato ad una possibile forma di protesta legata al mancato pagamento dei rimborsi ai calciatori, tema su cui era stato interpellato nella conferenza stampa dello scorso giovedì il ’patron’ arancione Maurizio De Simone. In tale occasione lo stesso De Simone aveva affermato che non sussistendo obblighi specifici, la Pistoiese ha tempo fino al 31 maggio per effettuare i pagamenti. Non spegnendo di fatto le voci in merito a possibili problemi.

Sul tema dell’allenamento "incompleto" abbiamo interpellato l’Us Pistoiese, che ha spiegato la situazione attraverso le parole del club manager Stefano Nencioni: "In mattinata il Prato ci ha inoltrato la richiesta di rinviare la partita di domenica, a seguito dei disagi dell’alluvione. A tal punto abbiamo riferito il tutto allo staff tecnico che ha deciso, data i diversi giorni di distanza dalla partita, di effettuare una seduta defaticante e prevalentemente incentrata sulla tattica. Nelle prossime ore avremo un confronto per definire in modo ufficiale quando si disputerà la sfida tra Prato e Pistoiese". Tale versione trova parziale conferma anche da parte dell’Ac Prato. Il club biancazzurro, premettendo che non ci sono certezze, ha spiegato che l’ipotesi di rinvio del match è in piedi (a quanto pare su richiesta della tifoseria laniera, che vorrebbe impiegare la giornata di domenica per continuare a rimettere in sesto la città dopo l’alluvione, nda). Questo pomeriggio andrà in scena una riunione a cui prenderanno parte, oltre alle due società, il sindaco Matteo Biffoni e il Prefetto: solo allora sarà presa probabilmente la decisione definitiva (come nuova data si parla di mercoledì 15 novembre alle 19, nda). E, sempre nella giornata di oggi, capiremo se gli allenamenti della Pistoiese riprenderanno regolarmente.

Michele Flori