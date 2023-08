Pistoiese a Calcio: test amichevole contro l'Atletico BMG

Arancioni di nuovo in campo oggi alle 18 contro l’Atletico BMG sempre al campo sportivo "D. Bussotti" di Marcellano. Si tratta del terzo test amichevole per la squadra di Luigi Consonni che nelle prime due amichevole ha fornito indicazioni molto interessanti sulle quali poter lavorare.

La squadra è ancora un cantiere aperto e i nuovi arrivati hanno pochi giorni di allenamenti nelle gambe ma le gare amichevoli servono proprio a questo, a testare la condizione dei singoli e quella generale della squadra. È proprio questo che interessa al tecnico Consonni ed al suo staff, capire a che punto sia la tenuta fisica dei giocatori per poi poter lavorare in maniera specifica con l’obiettivo di portare tutti al top della forma.

Consonni sta inoltre iniziando a dare alla squadra qualche idea di gioco da poter sviluppare. Del resto siamo appena all’inizio e con la rosa non ancora al completo è impossibile chiedere di più.

Per quanto riguarda il campionato, con inizio fissato per il 3 settembre, si cominciano a fare pronostici su quelli che potrebbero essere i possibili gironi e, stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, l’ipotesi più probabile per quanto riguarda la Pistoiese è quella del girone D. Fermo restando che prima c’è da risolvere la questione legata ai ripescaggi, con gli arancioni che prestano particolare interesse per le sorti del Piacenza. La Pistoiese, nel caso, si troverebbe in compagnia di ben otto formazioni emiliane, cinque lombarde e altre sei toscane.

Nello specifico, le società dell’Emilia Romagna dovrebbero essere Carpi, Borgo San Donnino, Lentigione, Progresso, Corticella, Mezzolara, Imolese e Piacenza, qualora i biancorossi rimanessero effettivamente in serie D. Le compagini della Lombardia, invece, sarebbero Vogherese, Fanfulla, Sant’Angelo, Sangiuliano City e Crema. I club della Toscana, infine, risponderebbero ai nomi di Aglianese, Prato, Ghiviborgo, Real Forte Querceta, Saravezza Pozzi e Tau Altopascio.

Maurizio Innocenti