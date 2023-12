PistoiAtletica in festa

Consueta festa di fine stagione per PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca che manda in archivio un anno, per di più coincidente col quarantennale societario, vissuto ai massimi livelli sia in Toscana che su scala nazionale. Ospitati dal "Nursery Campus" di Vannucci Piante, la società biancoverde ha voluto salutare ragazze e ragazzi, compreso il gruppo degli Special Olympics, che per tutta la stagione hanno difeso con grande entusiasmo ed attaccamento la maglia in un 2023 che si porta dietro anche l’assegnazione della gestione del Campo Scuola per i prossimi cinque anni prorogabili di altri tre.

"Chiudiamo un 2023 che ci ha visti protagonisti in manifestazioni anche di ribalta nazionale – ammette il presidente di PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca, Gianluca Fini – questo ci ha portato via un sacco di risorse fisiche, ma per tutti quanti noi è stata sicuramente una grande soddisfazione perché, in particolar modo il Meeting giovanile del 2 luglio. Sicuramente, a livello dirigenziale, abbiamo già la testa al prossimo anno ed a ciò che ci aspetta ma questi sono i giorni dedicati ai festeggiamenti, oltre che ricordare la data importante del nostro quarantennale di attività".

È toccato al direttore tecnico Michele Giacomini consegnare tutti i premi della serata, coadiuvato dalla vice-presidente Chiara Torelli e dalla presenza dell’assessore comunale alla promozione sportiva, Alessandro Sabella, e dal presidente del comitato regionale Fidal Alessandro Alberti. "Il bilancio sportivo del 2023 è sicuramente positivo – commenta lo stesso Giacomini - con i Cadetti le soddisfazioni sono iniziate già da gennaio e proseguite con il sesto posto regionale ai campionati di società mentre i Ragazzi hanno fatto ancora meglio con la top-5 sia maschile che femminile.

A livello individuale, invece, tanti titoli toscani portati a casa e numerosissimi nuovi record sociali: questo è un viatico importante che ci fa pensare come ci siano ancora ampi margini di crescita da parte di tutto il nostro gruppo". Questo, infine, l’elenco dei premiati della serata. Per gli Special Olympics grandi applausi per Letizia Baria, campionessa italiana di lancio del giavellotto paralimpico categoria F37 e poi sul palco Mattia Fedi, Stefano Caselli, Elena Bernardi, Filippo Ziliani e Daniele Spano.

Per quanto riguarda il settore giovanile, i riconoscimenti sono andati a Paolo Andolfi, Laerte Giusti, Edoardo Treno, Leonardo Andreoni, Lorenzo Farnararo, Lorenzo Palino, Sara Becarelli, Clea Lunardi, Vanessa Innocenti, Sara Toscano, Milo Allori, Matteo Squarcini e Margherita Niccolai. Per il settore "Asssoluto", infine, i premi sono stati consegnati a Reika Nestola, Edoardo Tesi, Irene Trinci, Zeno Salvadori, Luca Frezza, Domenico Barone, Jurghen Gjura, Eleonora Tesi, Alessio Geri, Niccolò Pollicino, Giacomo Bonvicini, Gabriele Sichi, Michele Pacini, Tommaso Innocenti, Andrea Consolmagno, Fabio Luccioletti.

red.pt