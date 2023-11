Pistoia, timori giustificati. Serve il lavoro in palestra

I timori sono diventati realtà. Prima della partita contro Reggio Emilia, la paura che l’Estra Pistoia non ce la facesse a reggere per tutti i quaranta minuti era grande. Una settimana, magari anche due, senza potersi allenare rappresenta una danno per qualsiasi squadra e rende impossibile essere competitivi fino in fondo quando si arriva al momento della partita. Il primo tempo giocato da Pistoia per un attimo aveva fatto passare la paura, perché i biancorossi nei primi due quarti hanno giocato veramente una pallacanestro di livello. Diciamo pure che come squadra erano stati superiori a Reggio Emilia, che aveva fatto ricorso più ai singoli che ad un gioco corale. L’Estra ha giocato a ritmi alti difendendo bene e attaccando meglio, respingendo gli assalti degli avversari e conducendo la partita anche se di poco ma stando sempre avanti. Nel terzo quarto, però, l’incubo di un calo fisico si è materializzato. La squadra ha subito un break di 7-0 nei primi minuti dimostrando di aver finito le energie fisiche e mentali. I tanti errori in fase di costruzione del gioco, nelle conclusioni e le amnesie difensive sono il frutto di una palese mancanza di forza, era evidente che la squadra fosse stremata, che non avesse più benzina nel motore. Una situazione che in serie A si paga a caro prezzo perché Reggio Emilia, non appena si è accorta del momento, ha schiacciato sull’acceleratore in attacco e in difesa ha aggiunto maggiore aggressività con l’intento di voler mettere al tappeto l’avversario.

Diciamo che alla fine, dopo essere rimasti attaccati alla speranza che l’Estra potesse reggere, ancora una volta è successo ciò che era inevitabile. Di positivo c’è che Treviso e Brindisi hanno perso e al momento continuano ad essere ferme al palo, ma non su questo che si deve focalizzare Pistoia. Piuttosto sull’urgenza di ritrovare subito la migliore condizione fisica che tradotto significa potersi allenare al completo. Un aspetto, quest’ultimo, con cui i biancorossi lottano dall’inizio della preparazione e che sta condizionando e neppure poco il cammino. La squadra ha avuto pochissime occasioni di poter lavorare con tutto l’organico evnonostante tutto è sempre riuscita a competere, ma è fuori discussione che sia una situazione che alla lunga finisca per stancare i giocatori. E’ anche vero, però, che nessuno può farci niente se non sperare che la dea Fortuna possa volgere il suo sguardo verso Pistoia. Magari già da questa settimana visto che i biancorossi domenica sono attesi ad una sfida importante contro Sassari che si trova appaiata a 4 punti in classifica. Per quanto concerne la prevendita online sul sito www.etes.it , sarà aperta dalle 18 di oggi. Per la vendita al botteghino, all’ingresso del palasport lato curva Pistoia, questi sono gli orari previsti: venerdì 17 novembre dalle 17.30 alle 19.30, sabato 18 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18, domenica 19 dalle 9 fino all’inizio della partita.

Maurizio Innocenti