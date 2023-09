Pistoia sfida Napoli a Basket: Dukes Cup a Sansepolcro

E’ tutto pronto per il torneo di Sansepolcro valevole per la Dukes Cup. Le partecipanti, oltre a Estra Pistoia, saranno Vuelle Pesaro e Napoli Basket per quello che sarà il primo assaggio relativo alla massima serie, nonché il CSO Voluntari (serie A rumena). Oggi alle 18 si giocherà Pistoia-Napoli, mentre a seguire ci sarà Pesaro-Voluntari. E’ vero che i tornei pre stagione vanno presi con il beneficio d’inventario ma è altrettanto vero che per Pistoia si tratta del primo vero test contro squadre che si troverà poi di fronte in campionato. I biancorossi non avranno a disposizione Jordon Varnado ancora non al meglio per il problema al piede mentre ci sarà Charlie Moore che già da mercoledì è tornato ad allenarsi con la squadra. "C’è molta curiosità in tutti noi perché è la prima volta che ci andiamo a confrontare con squadre che saranno nostre future avversarie – afferma coach Nicola Brienza – al netto del momento della stagione e dei carichi di lavoro, c’è il piacere di valutarsi contro chi troveremo di fronte a noi quando le sfide conteranno due punti. Il risultato fine a se stesso avrà il giusto valore in questa due giorni, visto che per ora conta soprattutto considerare il percorso di crescita che sta avendo la squadra e l’ambientamento dei nuovi ragazzi in termini di conoscenza reciproca e di vissuto di basket. E’ chiaro che veniamo da tre settimane di lavoro dove, al netto della partecipazione e della voglia di lavorare che hanno tutti, le assenze si sono fatte sentire, sia quella di Varnado e di Moore che ci stanno condizionando molto. Ci sono, però, tante altre cose sulle quali mettere la nostra attenzione e saranno funzionali senz’altro per far crescere il nostro vissuto insieme". La partita dei biancorossi sarà visibile su Tvl, canale 14. In caso di vittoria, domani alle 18.30 ci sarà la finale. Altrimenti in campo alle 16 per il terzo posto.

M.I.