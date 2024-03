Pistoia sbanca Napoli all’overtime. Salvezza in banca, adesso i playoff

GE.VI. NAPOLI

93

ESTRA PISTOIA

95

NAPOLI Pullen 22, Zubcic 9, Ennis 15, De Nicolao, Owens 20, Brown 12, Sokolowski 15, Lever, Ebeling, Sinagra ne, Bamba ne. All. Milicic.

PISTOIA Willis 24, Della Rosa, Moore 23, Saccaggi, Varnado 20, Wheatle 8, Hawkins 4, Ogbeide 14, Stoch ne. All. Brienza.

ARBITRI Begnis, Nicolini, Paglialunga.

NOTE Parziali: 18-21; 41-38; 61-58; 79-79. Tiri da due Napoli 23/38, Pistoia 22/34. Tiri da tre Napoli 8/38, Pistoia 11/31. Tiri liberi Napoli 23/30, Pistoia 18/23. Rimbalzi 37-45.

BASKET

Pistoia si porta via l’oro di Napoli. I biancorossi vincono una partita incredibilmente bella ed emozionante prendendosi due punti che valgono la salvezza e la possibilità di credere concretamente in un posto nei play off. L’obiettivo della permanenza in categoria era ad un passo e Pistoia lo ha raggiunto, adesso c’è la voglia di provare ad entrare tra le prime otto per quello che sarebbe veramente un grandissimo sogno. Che si avvicina, impresa dopo impresa.

Napoli e Pistoia vogliono fortemente i play off, si vede, si capisce da come le due squadre approcciano e giocano la partita. Non ci sono pause, si lotta su ogni pallone, le difese mordono e gli attacchi devono fare gli straordinari per trovare la via del canestro, ogni errore viene sistematicamente punito. Napoli parte con un 5-0, Pistoia risponde con un parziale di 3-12 e va avanti (8-12), Napoli rientra ma l’Estra non molla. Stesso copione nel secondo quarto che vede Napoli, dopo un testa a testa iniziale prendere in un amen 10 punti di vantaggio grazie al tiro da tre punti che inizia a fare effetto. Partita che ha trovato un padrone? Macché, Pistoia con un 0-7 di parziale aperto va negli spogliatoi sotto di 3 punti (41-38). L’onda lunga di Pistoia prosegue nel terzo periodo e il parziale diventa 4-15 per il più 8 (45-53). Napoli si scuote, alza l’intensità in difesa e con un break di 11-0 ricuce lo strappo e torna davanti (56-53).

Da lì in avanti riprende la lotta senza quartiere tra due squadre che vogliono fortemente mettere le mani su questa partita. Si va all’ultimo periodo con Napoli avanti di 2 punti (61-59) e una partita ancora tutta aperta. Un quarto da vivere tutto d’un fiato che scivola via tra break e contro break fino alla sirena finale con il punteggio inchiodato sul 69-69. Il match sembra non voler finire mai neppure nel supplementare con le due squadre che continuano a darsi battaglia ribattendo colpo su colpo. A 11 secondi dalla fine il tabellone dice 93-93 e mentre lo spettro di un altro mini quarto aleggia sul palazzetto ecco che dal nulla spunta Moore che sentenzia che è arrivata l’ora di mettere fine alla contesa: entrata a canestro tutta di talento e palla che accarezza la retina che regala il successo a Pistoia.

Maurizio Innocenti