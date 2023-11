Pistoia esulta: le donne del Recreativo sul tetto d'Italia nel calcio camminato

Pistoia, 25 novembre 2023 – L’inebriante profumo del successo, di quello conquistato al termine di un’avventura iniziata quasi per scherzo, così per provare un nuovo gioco, un nuovo sport. Pistoia è campione d’Italia di calcio camminato, categoria over 40 femminile. Scritto così, fa un bellissimo effetto. Quello che hanno provato e stanno tuttora sperimentando le calciatrici del Recreativo Doc Pistoia, con alla guida la lombarda Elena Proserpio Marchetti (tra l’altro, attuale allenatrice del Ravenna calcio a 11) e la pratese Fabiana Benfari, rispettivamente 7 e 4 stagioni nella nostra serie A, che vivono da anni dalle nostre parti, a Sarripoli.

Pistoia ha conquistato il titolo tricolore, che tra le Over 40 donne veniva assegnato per la prima volta nel nostro Paese, alle finali CSAIN Eurambientesport disputate al centro sportivo Dabliu di Roma EUR. Al termine di un torneo di alto livello, concluso a punteggio pieno, hanno battuto meritatamente il Formello Calcio Women con il punteggio di 2-0 con reti della pistoiese doc Bertinelli e Benfari. Proprio le laziali, capitanate da Gioia Masia, 409 partite in serie A, si sono laureate vice campionesse. Il terzo posto è andato alle Boomerang WF Palermo, che alla guida avevano la “pluriesperta” Silvana Moscatello, anch’essa con 2 anni di A spalle; quarto, il Torino Women WF di Grazia Celia.

Con 4 reti, Benfari ha vinto anche la classifica marcatrici. Questi gli altri risultati e marcatrici: Pistoia – Palermo 1-0, gol di Benfari, Pistoia – Torino 4-1, doppietta di Benfari e centri di Proserpio Marchetti e Bertinelli. Giusto ricordare che l’attuale livello del Walking Football (l calcio camminato, appunto) italiano è tra i primi cinque del Vecchio Continente sia nel settore femminile che in quello maschile, in conseguenza degli ottimi risultati ottenuti in campo internazionale dalle nostre società e dalle Nazionali (Proserpio Marchetti e Benfari sono rispettivamente commissario tecnico, vice allenatrice e capitano della Nazionale azzurra over 40).

Complimenti, quindi, al tecnico nonché attaccante Proserpio Marchetti, ai portieri Raffaella Piattoli e Michela Pucci, al difensore e capitano della squadra Leila Bertinelli, ai difensori Cinzia Belliti, Simona Marino e Paola D’Alascio, alle attaccanti Fabiana Benfari, Nunzia Langella e Maria Camardo, l’unica fuoriquota del gruppo essendo una over 35. Ora, per tutte, festa grande e per Proserpio Marchetti e Benfari, che incominciarono qualche anno fa quasi per scherzo e tosto si appassionarono al gioco cercando di diffonderlo il più possibile, un sorriso stampato sul volto: quando si dice credere in una favola e vederla, piano piano, realizzarsi.

Gianluca Barni