Pistoia Nord, niente da fare agli spareggi

Per continuare a sognare la promozione serviva in primis una vittoria con ampio margine, per poi incrociare le dita nell’ultima sfida. E’ invece arrivato un pari interno contro un avversario di livello, che per quanto prestigioso sancisce l’eliminazione del gruppo dal triangolare-promozione. Finisce con un 1-1 interno contro il Casciana Termelari la stagione del Pistoia Nord, nei playoff di Seconda Categoria 202223. Il gol di Colosimo è servito a pareggiare il vantaggio iniziale dei pisani, ma a seguito della netta sconfitta per 1-6 maturata domenica scorsa contro il Resco Reggello gli uomini di Filippo Ermini chiudono il mini-girone in terza posizione. Resta comunque la certezza di una stagione più che positiva, chiusa al secondo posto del girone F da neopromossi. "Non possiamo non essere soddisfatti dei risultati sin qui ottenuti – ha confermato il direttore sportivo Patrizio Carraresi – ora dobbiamo pianificare nel migliore dei modi la prossima annata".