Pistoia super: terza vittoria di fila, contro Napoli è salvezza, ma i playoff sono il sogno

Pistoia, 16 marzo 2024 – Terza vittoria consecutiva per Pistoia, che sorride in trasferta a Napoli 93-95 e intanto centra la salvezza a sette giornate dal termine, mostrando una grandissima solidità e compattezza pur in casa dei vincitori della recente Final Eight di Coppa Italia. Per la squadra di Brienza è piena zona playoff.

Servirà adesso mantenere il sangue freddo perché c’è ancora della strada da compiere. Ma certo i tifosi sognano. Il tutto in un momento molto particolare, quello del possibile passaggio delle quote di maggioranza del team alla cordata Usa interessata ad entrare in affari con la palla a spicchi pistoiese e della quale a tenere le fila sarebbe l’ex Pistoia Ron Rowan.

La squadra comunque dal punto di vista sportivo tira dritto per la sua strada e macina punti. Contro Napoli è Moore a realizzare a pochi decimi dallo scadere il canestro decisivo. Gioia incontenibile per il gruppo di Brienza in una stagione davvero magica, che ha visto l’Estra partecipare alla Final Eight di Coppa Italia poi vinta appunto da Napoli.

Una sfida, quella del PalaBarbuto tra Napoli e Pistoia, vissuta sempre sul filo dell’equlibrio. Quello che impressiona è la tenuta psicofisica dell’Estra, che getta davvero il cuore oltre l’ostacolo per due punti fondamentali. Adesso la grande attesa per sabato, quando al PalaCarrara arriverà Treviso.

Il tabellino

Gevi Napoli-Estra Pistoia 93-95 d1ts

GEVI NA: Pullen 22, Zubcic 9, Ennis 15, De Nicolao, Sinagra ne, Owens 20, Brown 12, Sokolowski 15, Lever, Bamba ne, Mabor Dut, Ebeling. All.: Milicic

ESTRA PT: Willis 24, Della Rosa, Moore 23, Stoch ne, Saccaggi, Del Chiaro 2, Varnado 18, Wheatle 10, Hawkins 4, Ogbeide 14. All.: Brienza

Arbitri: Begnis, Nicolini, Paglialunga

Note: parziali 18-21, 41-38, 61-59. Usciti per cinque falli: De Nicolao (N), Ogbeide (P). Fallo tecnico: Zubcic (N) al 23′, Pullen (N) al 29′, Moore (P) al 29′, Brown (N) al 42′.