Pistoia Basket: il calendario delle amichevoli di pre-stagione

Il vero sipario per Estra Pistoia si alzerà subito dopo Ferragosto in vista della nuova avventura in serie A. Vecchi e nuovi biancorossi arriveranno in città e si sottoporranno a visite mediche e test di rito fra il 16 ed il 18 agosto, giorni nei quali inizieranno anche le prime sedute di allenamento, mentre i ragazzi dell’under 19, che saranno comunque parte attiva della prima squadra, saranno già al lavoro dal 10 agosto.

Com’è normale che sia la prima fase della preparazione sarà riservata ad una maggiore attenzione per la parte atletica in modo da arrivare alla prima amichevole, in programma sabato 26 agosto al "PalaCarrara" contro l’Umana Chiusi, formazione di A2, con una condizione atletica accettabile.

L’amichevole contro Chiusi sarà l’unico appuntamento di tutta la preseason fra le mura amiche. La società fa sapere infatti che, rispetto a quanto comunicato in precedenza, la squadra non parteciperà al torneo di Udine. Pertanto i biancorossi torneranno in campo sabato 9 e domenica 10 settembre a Sansepolcro per la Dukes Cup contro i rumeni del CSO Voluntari, Vuelle Pesaro e Napoli Basket, per quello che sarà il primo assaggio relativo alla massima serie. Questo il programma della manifestazione: sabato alle 18 la sfida tra Pistoia e Napoli, mentre a seguire Pesaro affronterà CSO Voluntari. La domenica a partire dalle 16 ci sarà la finale per il terzo e quarto posto e alle 18.30 la finalissima.

Della Rosa e compagni saranno poi di scena al Trofeo Lovari di Lucca in programma il 15 e 16 settembre al "PalaTagliate": in questo caso le avversarie saranno ancora Vuelle Pesaro, Umana Reyer Venezia e Derthona Basket. Finiti i tornei, per i biancorossi sono previste due nuove amichevoli prima del debutto del 4 ottobre: giovedì 20 settembre alle 18.30 contro la Vanoli Cremona a Modena; venerdì 28 settembre contro Reggio Emilia con location e orario ancora da definire.

Maurizio Innocenti