Pistoia Basket Cambia la dirigenza Con Saracca ecco l’advisor Di Nino

Il Pistoia Basket 2000 (ri)parte da un nuovo assetto societario. Come anticipato nei giorni scorsi, Ettore Saracca è il nuovo direttore generale, mentre Andrea Di Nino ricoprirà il ruolo di advisor marketing, comunicazione e sociale, affiancato da Giulio Pacini nelle vesti di responsabile commerciale, marketing e comunicazione. Un primo passo in attesa di quello più importante legato all’ingresso di forze economiche in grado di garantire solidità alla società. "La stagione appena – dice il presidente biancorosso Massimo Capecchi – è stata incredibile, andando ben oltre le attese. Adesso siamo in serie A e vogliamo continuare a lavorare sul progetto che ci eravamo già dati durante l’anno mettendo in sicurezza la società con una ristrutturazione a livello economico-finanziaria ma anche organizzativa. Quella 202324 sarà per noi una stagione di transizione". "Già da qualche mese il rapporto col neo-dg va avanti e si sta consolidando – afferma il vice presidente Francesco Cioffi – tenendo sempre ben salda la guida verso una ristrutturazione economico-patrimoniale per dare un futuro solido al club. La voglia dei nostri giocatori e dello staff ci ha spinto verso un traguardo ancora più importante e adesso il club è pronto per le prossime sfide".

Idee chiare per quanto riguarda il nuovo direttore generale Ettore Saracca. "Questa non sarà più solo la società che rappresenta la città di Pistoia, ma anche quella che rappresenterà la Toscana – dice Saracca –; da qui si aprono relazioni importanti e significative opportunità. Ci stiamo già adoperando da tempo per porre in sicurezza la società: il mio ruolo prevederà un costante rapporto col Cda e con tutte le strutture interne. Comunicheremo nei fatti quello che si è concretizzato a livello societario: come ribadito dal presidente, sarà un anno di transizione durante il quale ci sarà da lavorare sul risanamento con sviluppo progettuale su marketing, sociale e settore giovanile. E’ un progetto su base pluriennale, che si proporrà su scala internazionale in modo da allargare i confini del Pistoia Basket dando opportunità differenti alle aziende che si avvicineranno alla nostra realtà. Il budget? Lo stiamo costruendo attraverso alcune sinergie per affrontare il massimo campionato nella giusta dimensione".

"Non posso che ringraziare la dirigenza del Pistoia Basket per avermi voluto con loro in questa avventura – afferma Andrea Di Nino – vengo da vent’anni trascorsi prevalentemente all’estero e nel mondo del nuoto, ma ho molti amici anche dentro la pallacanestro (ha lavorato per un breve periodo alla Juve Caserta in B, ndr). E questo è quello che porto, da calare in una dimensione di una squadra italiana". "Mi è stato affidato un compito di grande responsabilità – aggiunge Giulio Pacini – per me è un’emozione molto grande perché sono anche un tifoso da tanti anni. L’auspicio è che siano i fatti a parlare e non le chiacchiere". Lo vedremo presto.

Maurizio Innocenti