Piscitella al top. Ferrandino killer. Diodato e Oubakent poco incisivi

Ricco 6: incolpevole sul gol di Bocalon, compie alcuni interventi importanti.

Pertica 6: tiene la posizione e si propone in avanti con gli inserimenti giusti (Goffredi sv).

Davì 7: il pilastro della difesa che comanda in maniera perfetta. Salva un gol praticamente fatto che tiene in vita la Pistoiese.

Salto 6: una partita di grande abnegazione e sacrificio al servizio del reparto difensivo.

Chrysovergis 6: cura molto di più l’aspetto difensivo anche se non disdegna qualche galoppata in avanti, alla fine si rivela utile.

Tanasa 6: all’inizio fa un po’ fatica ad interpretare la partita poi con il passare dei minuti capisce cosa serve alla squadra ed alza l’asticella.

Costa 6: si impegna molto, a volte finisce per fare un po’ di confusione però porta il mattoncino alla causa. (Nardella sv).

Diodato 5,5: non riesce a trovare la posizione in campo e ad entrare dentro la partita. (La Monica 6,5: entra ed è subito nel match, suo il tiro che poi Ferrandino ha ribadito in rete).

Oubakent 6: lontano dalla "sua" fascia non impressiona più di tanto, perché perde spinta offensiva (Ferrandino 7: regala il gol della vittoria alla Pistoiese: una rete che vale oro).

Marquez 6: praticamente lotta da solo contro tutta la difesa dell’Aglianese, sgomita, non si sottrae quando il gioco si fa duro e dà un grossa mano alla squadra.

Piscitella 7: la sblocca con un gol di rapina ma oltre a questo, che è già molto, sulla fascia è un pericolo costante. (Di Mino sv).

