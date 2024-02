Pioggia di medaglie. Valdinievole show al 18° Città di Lucca

Dopo le buone prestazioni, sfoggiate a Livorno nella Coppa Brema, manifestazione a carattere regionale e nazionale che aveva chiuso il 2023, comincia sotto i migliori auspici il nuovo anno per la Categoria dell’Asd Nuoto Valdinievole. La squadra valdinievolina, guidata dagli allenatori Federico Cambi e Ludovica Oresti, vince infatti il 18° Trofeo città di Lucca, con una vera e propria pioggia di medaglie: 25 ori, 23 argenti e 19 bronzi. "Siamo molto soddisfatti – commenta Federico Cambi – della vittoria e delle prestazioni dei ragazzi, che si sono distinti nelle varie specialità in una competizione, che avevamo preparato bene". Nel dettaglio hanno portato a casa la medaglia d’oro: Lara Bertoncini (categoria seniores, 2005) nei 100 e nei 200 dorso, il capitano della squadra Aurora Bianucci (seniores, 1998) nei 400 stile, Swami Ercolini (ragazzi, 2010) nei 50 stile libero, Caterina Ferretti (cadetti, 2007) nei 400 misti, Giorgia Napolitano (juniores, 2008) nei 100 e 200 rana e Giulia Pasi (juniores, 2008) nei 50, 100 e 200 dorso e nei 200 misti. Per quanto riguarda i ragazzi, Davide Battaglia (seniores, 1999) conquista la medaglia d’oro nei 200 stile libero. Gianmarco Bove (juniores, 2007) sale sul gradino più alto del podio nei 50 e nei 200 stile libero e nei 100 e 200 farfalla. Primo posto anche per Marco Cambi (ragazzi, 2009) nei 50 e nei 100 stile libero, nei 100 dorso e nei 200 misti, Niccolò Dini (cadetti, 2005) nei 200 rana, Leone Mercanti (juniores, 2006) nei 100 e 200 dorso e nei 200 misti e Andrea Neri (ragazzi, 2008) nei 200 rana. Hanno contribuito alla vittoria finale con medaglie di argento e di bronzo: Vittoria Barni, Alice Battaglia, Giorgia Bechini, Nagham Berti, Costanza Bettini, Emma Convalle, Lorenzo Cotena, Lorenzo Lucherini, Emma Maccioni, Lorenzo Marconi, Matteo Menghini, Fabrizio Monti, Mila Monti, Caterina Nadal, Alessandro Quiriconi, Alessio Ricciardi, Lapo Rovini, Zoe Scarselli, Emanuele Tamburini e Irene Toccafondi.

Luca Fabiani