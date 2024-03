Parla Gabriele Parigi. "È una liberazione»

L’urlo liberatorio del Melani riassume perfettamente l’importanza del successo portato a casa dalla Pistoiese contro l’Imolese. Gli arancioni stendono i rossoblu grazie ad un gol in apertura di Evangelista e conquistano tre punti vitali sulla strada verso la permanenza in categoria. Una prima vittoria per Gabriele Parigi, che non ha nascosto la propria emozione al termine della gara: "Gli otto minuti di recupero non finivano più, eravamo in fibrillazione – ammette l’allenatore della Pistoiese. Al triplice fischio mi sono sentito veramente sollevato perché meritavamo questo risultato. E soprattutto se lo meritavano i ragazzi, che hanno lavorato dal primo giorno in una situazione non facile. Oggi abbiamo visto che le fatiche settimanali possono dare dei frutti importanti, anche se non abbiamo ancora fatto niente". Un pomeriggio che era iniziato male con l’infortunio di Ielo, rimpiazzato dal match winner Evangelista entrato a freddo e andato a segno dopo pochi minuti: "Duilio è stato bravo a farsi trovare pronto, ma come lui tutto il resto della squadra – sottolinea Parigi. Bonfanti ha giocato 100 minuti senza mai mollare, Masi e Greco in difesa non hanno concesso quasi niente, Pertici ha disputato un’altra partita di grande spessore. Qualcuno mi ha chiesto il cambio per crampi dopo aver dato il 150% sul rettangolo di gioco. Sono soddisfatto di ogni singolo ragazzo, sia di chi ha giocato tutta la partita che di chi ha messo piede in campo solo cinque minuti".

Il tecnico dell’Olandesina ha poi sottolineato ulteriormente la bontà del lavoro svolto in queste settimane dalla sua squadra: "Il gol è arrivato da una giocata provata in allenamento e riuscita molto bene. Per i ragazzi è gratificante vedere che ciò che proviamo in settimana poi dà dei riscontri importanti sul campo".

Michele Flori