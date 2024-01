PalaCarrara in delirio per Pistoia. Estra batte Cremona e vola alle F8

PISTOIA

64

CREMONA

60

ESTRA PISTOIA: Moore 20, Willis 7, Wheatle 5, Hawkins 10, Ogbeide 12, Della Rosa 8, Blakes, Saccaggi 2, Del Chiaro, Dembelè ne, Metsla ne, Stoch ne. All. Brienza.

VANOLI CREMONA: Denegri 12, Pecchia 3, McCullogh 7, Adrian 6, Golden 12, Zegarowski 2, Lcey 13, Piccoli, Zanotti 2, Eboua 3.

All. Cavina.

ARBITRI Mazzoni, Borgo, Noce.

NOTE Parziali: 14-17; 34-32; 47-52. Tiri da due Pistoia 15/31, Cremona 17/35. Tiri da tre Pistoia 7/26, Cremona 5/29. Rimbalzi Pistoia 35, Cremona 40.

BASKET

Pistoia sei bella da stare male. L’Estra ti affascina, ti prende, ti fa innamorare e come tutte le cose belle regala emozioni fortissime, di quelle che si vivono poche volte e quanto capitano ti trascinano in un vortice che vorresti non finisse mai. Pistoia batte anche Cremona nella bolgia del PalaCarrara e porta via due punti che significano un passo avanti importante per la salvezza, chiudere il girone d’andata con il cinquanta per cento di vittorie e staccare il pass per le Final Eight di Coppa Italia. Tutto in una sera: alzi la mano chi ci avrebbe anche solo pensato, qualche mese fa. E adesso il tabellone della kermesse di Torino (luogo magico...) metterà di fronte all’Estra (che ha chiuso ottava) la capolista Venezia.

Primo tempo rognoso, con le due squadre che si danno battaglia senza che nessuna esca vincitrice. Pistoia soffre sotto i tabelloni (14-20 il computo dei rimbalzi) e in attacco non ha propriamente le mani calde soprattutto dalla lunga distanza. Cremona graffia e rimane attaccata al match nonostante l’Estra provi a dare qualche piccola spallata ma alla fine la partita scivola via sui binari della parità. Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia di molto, match sempre in bilico che va via via punto a punto con Pistoia che continua ad avere grosse difficoltà sotto canestro dove Cremona fa il bello e il cattivo tempo prendendo diversi secondi tiri che tramuta in canestri. Nel finale di quarto la Vanoli riesce a prendere un piccolo margine di vantaggio che gli consente di iniziare l’ultimo periodo sopra di 5 punti (47-52).

Nell’ultimo quarto Pistoia prima tiene botta e poi piazza la spallata vincente. E lo fa alla sua maniera, con forza, grinta e grande cuore. Wheatle agguanta il pari (54-54) poi l’Estra mette un parziale di 8-3 che la porta a più 5 a 40’’ dalla sirena (62-57). Finale concitato in cui Pistoia resiste al tentativo di Cremona di rientrare in partita ma quando la difesa biancorossa alza i ritmi diventa difficile per tutti trovare il canestro e anche la Vanoli non fa eccezione. Negli ultimi 6 minuti la squadra di Cavina segna solo 3 punti: basta questo per spiegare la vittoria.

Maurizio Innocenti