Out Davì e Marquez: Pistoiese esordio in Calcio a Ravenna, Consonni è sereno

Allacciate le cinture, si parte. Oggi la Pistoiese farà il suo esordio in campionato in casa del Ravenna (ore 15) per la prima di una lunga serie di partite che gli arancioni dovranno affrontare con l’obiettivo di recitare il ruolo di protagonisti nel girone D di serie D. "Finalmente si parte – dice il tecnico Luigi Consonni – da oggi arrivano le partite che contano, quelle che portano in palio i tre punti. Una prima di campionato che ci vede di fronte ad una squadra importante, allenata da un tecnico di grande esperienza, che farà di tutto per metterci in difficoltà".

La prima di campionato porta con sé sempre grandi incognite a cui si aggiunge l’emozione del debutto e per la Pistoiese anche il fatto di dover giocare fuori casa e senza due titolari importanti come Davì e Marquez, squalificati. Il Ravenna di contro lamenta le defezioni degli squalificati Alluci e Cordaro, dell’infortunato Magnanini e in dubbio ci sono anche Campagna e Rrapaj. "Gli infortuni fanno parte del gioco – afferma Consonni – ed è per questo che durante la preparazione il pensiero principale è fare di tutto per arrivare all’inizio della stagione senza problemi. Il Ravenna ha una rosa abbastanza ampia per poter sopperire alle assenze, come ce l’abbiamo noi. Le assenze di Davì e Marquez sono molto importanti, in base a come è stata costruita la squadra ma abbiamo giocatori per poterli sostituire. La Monica è l’unico per caratteristiche che possa sostituire Marquez, si è allenato regolarmente fino a sabato con il Taranto e sinceramente sto valutando se impiegarlo o meno dal primo minuto. Allo stesso tempo è ovvio che ho altri giocatori che si possono adattarsi in quel ruolo, come Ferrandino e Oubakent. Per quanto riguarda Davì, invece, Chiesa prenderà il suo posto".

Alla luce di tutto non rimane che scoprire che tipo di partita aspetta la Pistoiese e soprattutto che gara dovrà fare la squadra di Consonni. "Dobbiamo fare una partita di grandissima attenzione – spiega il tecnico – Il Ravenna ha cambiato tanto e dal punto di vista qualitativo ha perso giocatori importantissimi, soprattutto in mezzo al campo e nel reparto avanzato, ma ha tanti giovani che hanno gamba e questo credo sia un volere oltre della società e soprattutto dell’allenatore. Sappiamo bene che bisogna adattarsi a questo campionato e non è detto che se si prendono giocatori importanti si riesca a vincere facilmente e fare un campionato da protagonisti. Del resto anche noi abbiamo preso profili con meno presenze tra i professionisti ma che nelle scorse stagioni hanno fatto campionati e numeri importanti nel campionato di serie D".

