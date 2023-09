Nuovo colpo Aglianese presa la punta Eddarraj

L’Aglianese si prepara per il secondo derby consecutivo, quello in trasferta col Prato di domenica prossima, dopo aver archiviato l’amarissima sconfitta con la Pistoiese in casa. Intanto la società neroverde ha presentato un nuovo acquisto in attacco. Si tratta Reda Eddarraj, punta centrale classe 2000, proveniente dalla Svizzera. Arriva dal Collina d’Oro, una formazione che milita nella seconda lega interregionale elvetica. Nella scorsa stagione Eddarraj ha totalizzato 22 presenze e messo a segno tre contribuendo al terzo posto finale della squadra che si presentava nella seconda lega da neopromossa. Nella stagione precedente, nella stessa categoria, Eddarraj aveva giocato nel Rapid Lugano, segnando quattro reti. Il nuovo acquisto è la terza punta centrale a disposizione di Maraia dopo Riccardo Bocalon, titolarissimo e già autore di una rete e di un’ottima prestazione nel derby con la Pistoiese e Gianmarco Poli, che ha giocato titolare, prima che Bocalon recuperasse dall’infortunio, nella gara di Coppa col Ponsacco, in cui è andato anche a segno, e nelle prime due partite di campionato con Borgo San Donnino e Imolese. Il parco attaccanti è completato da Santarpia, che può giocare sia da esterno che da punta centrale o da seconda punta, gli esterni Lika, D’Amico, più Bifini, ad ora squalificato. Con il Prato è prevedibile la conferma del modulo 4-3-1-2 "inaugurato" domenica scorsa.

Giacomo Bini