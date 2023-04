Nuova Comauto in lotta "Bisogna soltanto vincere"

"Inutile girarci intorno: per noi sarà l’ultima spiaggia". Coach Emanuele Fratini non ha usato giri di parole per rimarcare l’importanza della partita odierna: per sperare di restare in Serie A di calcio a 5 anche nella prossima stagione, la Nuova Comauto Pistoia deve assolutamente battere il Petrarca Padova. Una sfida da dentro o fuori quindi, l’incontro valido per la venticinquesima giornata di campionato che andrà in scena al PalaCarrara alle 16 odierne. E sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, visto che i veneti occupano l’ultima piazza utile per gli spareggi e possono contare al momento su ben undici lunghezze di margine sui pistoiesi, quindicesimi in classifica con 14 punti. Dal canto loro però, gli arancioni possono contare sul precedente favorevole: all’andata, Galindo e compagni riuscirono infatti a violare il campo del sodalizio padovano, cogliendo alla luce dell’8-2 finale l’unico successo stagionale in trasferta. Adesso bisognerà gettare una volta di più il cuore oltre l’ostacolo, con la consapevolezza che un eventuale errore risulterebbe fatale. Ora o mai più. "I nostri avversari stanno bene e hanno esperienza – ha detto Fratini –. Sarà durissima come sempre per noi, ma solo vincendo possiamo sperare di agganciare il treno dei playout. Sappiamo che avremo solo un risultato a disposizione. In caso contrario, la nostra avventura nella massima divisione sarà finita".