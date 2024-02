Minors. Quarrata vola di slancio nella seconda fase

Un successo, ottenuto dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, e tre sconfitte, subite da Valentina’s Camicette Bottegone, Endiasfalti Agliana e Gioielleria Mancini Monsummano nell’11a e ultima giornata di ritorno della prima fase dei campionati di serie B Interregionale e C. Quarrata chiude con la vittoria ai danni dello Spezia Basket Club: 85-71 e quinto posto in classifica con 26 punti. La contemporanea sconfitta dell’Olimpia Legnaia, consente ai mobilieri di gioire: si presenteranno alla fase successiva con 8 punti in cascina e il sogno di raggiungere i playoff. Tabellino: Frati, Marini, Mustiatsa 18, Balducci 14, Molteni 11, Falaschi, Calugi 2, Regoli 17, Antonini 9, Agnoloni 5, Tiberti 17. Nella seconda fase del torneo, i ragazzi allenati da Alberto Tonfoni se la vedranno con Lucca e Tortona (che ripoartiranno da 8 punti), College, Gallarate e Spezia 6, Campus Varese 4 e Arezzo 2: le prime due classificate andranno ai playoff, le altre festeggeranno comunque il mantenimento della categoria.

Nel girone A di C, Bottegone conclude con una battuta d’arresto interna: 74-71 con i Dragons Prato. Tabellino: Santangelo 2, Pierattini 7, Agostini, Poli, Mati 8, Cukaj 10, Mucciola 2, Banchelli 19, Riccio 9, Delage 5, Milani 7, De Leonardo ne. La prima fase finisce con il nono posto in classifica a 16; nella seconda, che prenderà il via il prossimo tre marzo, i gialloneri si porteranno dietro 6 punti e se la dovranno vedere soltanto con le compagini dell’altro girone con match di andata e ritorno. Tra queste Monsummano, che ha perso 104-82 a Firenze con il Pino. Gli Shoemakers chiudono all’ottavo posto con 14 punti e se ne porteranno dietro soltanto due. Ecco le formazioni della seconda fase. US Livorno 10 punti, Fides Livorno 8, Bottegone 6, Montevarchi 6, Monsummano 2, Cus Pisa 2, Fucecchio 2. Le prime due di questo nuovo girone sono automaticamente salve, dalla terza in giù disputeranno i playout per la salvezza.

Nel girone B di serie C, Agliana cede il passo alla Fides Livorno 90-65 e termina quarta a 24. Una gara che non aveva niente da chiedere alla classifica e che i neroverdi hanno affrontato con la testa già alla seconda fase. Tabellino: Zita 6, Andrei 15, n.e. Rossi, Nieri 7, Bacci 12, Mucci 14, Bonistalli 7, Bibaj 4, Nesi, Baroncelli. Queste saranno le compagini: Mens Sana Siena 10, Costone 8, San Vincenzo e Prato 2000 6, Pino Firenze 6, Agliana, Sansepolcro e Sancat Firenze 4. Le prime quattro accederanno ai playoff. Si parte il tre marzo con l’insidiosa trasferta a Prato.

Gianluca Barni