Minors. Big match esterno per il Dany Quarrata

Voglia di riscatto. Va in scena nel fine settimana la nona giornata d’andata dei campionati di pallacanestro. In serie B Interregionale, domenica 19 dalle 18 a Cecina, gara tra la prima della classe a 12 e il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, due punti sotto in classifica; in serie C, girone A, domani sabato 18 novembre, dalle 18.30 a Pontassieve, la Valentina’s Camicette cercherà punti in casa della Valdisieve; nel girone B, domani a Firenze dalle 19 Sancat – Endiasfalti Agliana e dalle 21 a Ponte Buggianese Gioielleria Mancini Monsummano – Carrara. Tutti abili e arruolati in casa mobiliera. Domenica scorsa è tornato a giocare anche Agnoloni, quindi il roster è al completo. Si attende una reazione della squadra dopo la pessima partita di San Miniato. Settimana tranquilla, allenamenti svolti a ranghi completi a Bottegone. Nel fiorentino, un altro scontro-salvezza, essendo a pari merito a 4 punti. Una combattiva Pallacanestro Agliana 2000, intanto, è caduta sul parquet della Mens Sana 81-73 nel recupero infrasettimanale. Nonostante il risultato finale non sorrida a coach Gambassi e ai suoi, i neroverdi hanno fatto un ulteriore passo in avanti, fornendo un’ottima prestazione. "È stata una partita positiva contro un avversario di primo ordine. Abbiamo tenuto botta per quaranta minuti in un palazzetto caldo come quello senese – sostiene Gambassi –. Purtroppo abbiamo sofferto la loro fisicità spalle a canestro, ma abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti. Ci deve dare convinzione per le prossime partite. Ho visto una squadra che ha fatto quadrato e che ha giocato a pallacanestro per quaranta minuti. Purtroppo le basse percentuali al tiro non ci hanno aiutato. Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi per il passo in avanti. Ancora non basta, ma dobbiamo obbligatoriamente andare avanti così".

Gianluca Barni