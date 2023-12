Un bel tre su quattro. L’undicesima e ultima giornata d’andata dei campionati di serie B Interregionale e C regala tre bei successi alle squadre pistoiesi: in C, girone A, la Valentina’s Camicette Bottegone viola il campo di Prato 88-78; nel girone B, vincono l’Endiasfalti Agliana a Livorno con la Fides (74-66) e la Gioielleria Mancini Monsummano in casa con l’ex capolista Pino Firenze (81-75). Resta senza sorriso solo il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, che in B Interregionale soccombe 79-69 a La Spezia. Al PalaSprint della città ligure, infatti, si materializza la quarta sconfitta di fila. Il girone d’andata del campionato va in archivio con 10 punti: a un ottimo avvio, ha fatto seguito un brutto finale. Quarrata: Marini, Mustiatsa 6, Balducci 7, Molteni 6, Falaschi, Calugi 8, Regoli 21, Antonini 16, Agnoloni, Tiberti 5. Gli Shoemakers Monsummano risorgono dalle proprie ceneri come l’Araba Fenice. Nel momento più buio, sfoderano una grande prestazione di squadra battendo Firenze. Decisiva la freddezza di Andrea Tommei che, negli ultimi 90 secondi, mette a segno gli 8 punti decisivi per la prima vittoria casalinga. Ventuno punti e 12 rimbalzi per Sebastiano Manetti. Shoemakers: Danesi 6, Cantrè 1, Tonfoni ne, Meacci 13, Calderaro 15, Vettori ne, Lepori 3, Giusti 3, Tommei 19, Cellerini, Santi, Manetti 21. Dopo un inizio di stagione difficile, Agliana sembra aver finalmente ingranato la marcia giusta. Dopo le vittorie contro la Synergy Valdarno e Monsummano, i neroverdi calano il tris in casa della Fides Livorno. Grande gioia da parte di patron Caramelli. Agliana: Zita, Catalano 20, Andrei, Nesi 4, Mbengue, Bibaj, Nieri 16, Rossi 15, Mucci 15, Bonistalli, Bacci 4. Primo e meritato blitz esterno di Bottegone, che espugna la "Toscanini" al termine di un match condotto dall’inizio alla fine. Davvero un "colpaccio", come si dice in questi casi. Bottegone: Magnini 2, Santangelo 5, Pierattini 2, Poli, Mati 28, Cukaj 11, Mucciola, E. Banchelli 1, Riccio 21, N.Milani 6, De Leonardo 10.

Gianluca Barni