L’intervista al coach. Brienza: "Bravi ad adattarci alla partita»

La serata perfetta. L’ultima partita da presidente di Massimo Capecchi, il ritorno al palazzetto di Ron Rowan, una vittoria fondamentale che ha dato continuità al successo di Bologna e ha consentito di compiere un ulteriore passo in avanti verso i play off il tutto al termine di una gara dalle mille emozioni che si è decisa all’ultimo tiro. "Una partita bellissima – afferma Nicola Brienza – Reggio ci ha messo in difficoltà soprattutto dal punto di vista tecnico nel primo tempo togliendoci ritmo. Nell’intervallo ci siamo parlati per cercare una soluzione per muovere di più la palla ed i risultati sono arrivati poi c’è stato un ultimo quarto che è stato una battaglia di cuore e alla fine il nostro arresto e tiro è entrato, il loro no". La sensazione è che Pistoia non abbia approcciato nel migliore dei modi la partita anche se Reggio Emilia ci ha messo molto del suo per complicare la vita ai biancorossi, per altro riuscendoci. Si sono visti troppi errori anche banali e un attacco che faceva fatica a trovare il canestro. "Direi che Reggio Emilia sia stata fantastica – spiega Brienza – ha giocato una gara notevole in termini di intensità e fisicità togliendoci i nostri riferimenti. Da parte nostra, è vero, abbiamo giocato un brutto primo quarto ed anche il secondo non è stato eccezionale, non siamo riusciti ad adattarci subito alla partita". Brienza ha ragione quando dice che c’è stato tanto merito da parte degli avversari visto che Pistoia di fronte aveva una squadra non solo di grande talento ma composta da giocatori di esperienza che hanno calcato palcoscenici importanti, anzi, diciamo pure quelli più famosi. "Loro sono una squadra di grandissima personalità – prosegue il tecnico biancorosso – hanno tutto per giocare questo tipo di partite. Certo poi ci vuole un lavoro tecnico ma le qualità umane e tecniche fanno poi la differenza. A maggior ragione sono soddisfatto perché tutti quelli che sono entrati in campo hanno dato il loro contributo in una sfida difficile e contro un avversario fortissimo".

Maurizio Innocenti