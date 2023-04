L’Endiasfalti Agliana è "on fire" Momento nero per Clsl Quarrata

Vola l’Endiasfalti Agliana, crolla a terra il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata. Nel 13° turno di ritorno del campionato di serie C Gold, Agliana compie l’impresa sconfiggendo 93-87 lo Spezia Basket Club secondo della classe al Pala Capitini, mentre Quarrata cede 101-74 a Lucca al cospetto del Basketball Club Lucca. Si va verso sei grandi sfide, tra ultima giornata di stagione regolare e primo turno dei playoff, tra Agliana e Quarrata, visto che a 2 turni dalla fine Agliana è ottava in classifica con 30 punti e Quarrata nono a 28 (ma attenzione al guastafeste Lucca, decimo a 24). Terza vittoria consecutiva per Agliana: una prova di forza contro un’altra big del torneo e un messaggio ai playoff: l’Endiasfalti è ancora in corsa. Spezia è stata battuta grazie a una ferrea difesa, percentuali al tiro altissime e personalità. Tra i liguri, solo Seskus ha provato a rovinare la festa ai padroni di casa. Agliana: Nesi 14, Tuci 2, Mucci 2, Zita 6, Cinalli 2, Razzoli 5, Nieri 17, Bruno 12, Cannone, Tommei 33. Pasqua dal sapore amaro per Quarrata. Il Dany Basket sprofonda al PalaTagliate contro una squadra che prende in mano la gara fin dal primo quarto. Quarrata: Zucconi, Balducci 11, Mazzullo 7, Cantrè, Falaschi, Rossi 5, Fe. Regoli 18, Riccio 14, Calugi 6, Fr. Regoli 3, Mustiatsa 8.

Gianluca Barni