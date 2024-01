Le pagelle. Ogbeide e Moore davvero impalpabili. Cuore Sacca e Della

Moore 4: deconcentrato, superficiale, sbaglia tutto ciò che c’è da sbagliare, non fa girare la squadra, forza i tiri e compie scelte scellerate..

Willis 5: non è il terminale offensivo che conosciamo e di cui la squadra ha bisogno. Da tre punti chiude con un 4/5 ma non basta perché la sua presenza non si sente.

Wheatle 4,5: gioca con una sufficienza che non gli è propria, lui che solitamente è un guerriero sempre pronto a dare battaglia e soprattutto lucido nel gioco.

Hawkins 5,5: tra i meno negativi tra le fila di Pistoia, prova a tenere botta in difesa e in attacco almeno tenta di fare qualcosa però ci sono anche 4 palle perse che pesano.

Ogbeide 4: non si vede per tutta la partita, soffre i lunghi di Sassari che sotto i tabelloni fanno il bello e il cattivo tempo.

Blakes sv: sta in campo solo 5 minuti ma si capisce subito che non è in grado di giocare.

Della Rosa 5: il capitano non inizia male, anzi, prova a dare una scossa ma si tratta di un fuoco di paglia perché non può nulla in una giornata così.

Saccaggi 5,5: ci mette un po’ di rabbia, di grinta, non lesinando qualche colpo duro, in attacco si fa valere ma in una giornata in cui la squadra non c’è di più non poteva fare.

Del Chiaro 4,5: viene mandato in campo in una situazione difficile del match ma lui non riesce a trovare una sua dimensione e dare un aiuto alla squadra.

Brienza 5,5: una partita da dimenticare per certi aspetti e farne tesoro per altri perché perdere è un conto, non scendere in campo è un altro.