Le pagelle gema. Passoni assente. Mastrangelo lotta con coraggio Nell'ultima partita di basket, Savoldelli e Mastrangelo si distinguono per la regia e il gioco nel post, mentre Passoni delude con una prestazione anonima. Di Pizzo e Mazzantini si fanno notare per la loro determinazione, mentre Pirani alterna momenti di brillantezza a errori. Del Re si distingue per la sua brillantezza, nonostante la sconfitta della squadra. Angelucci fatica a mantenere l'intensità nel secondo tempo.