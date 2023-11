L’Aglianese si è ritrovata. Sammaurese al tappeto

SAMMAURESE

0

AGLIANESE

2

SAMMAURESE Ravaioli, Cecconi, Iodice, Capicchioni, Scanagatta, Morri, Nisi, Tamai, Maltoni, Campagna, Misuraca. Allenatore: Taccola.

AGLIANESE Moretti, Iacoponi, Pupeschi, Ranelli, Marino, Grilli, Bocalon, Maloku, D’Ancona, Viscomi, Lika. Allenatore: Baiano.

ARBITRO Menicucci di Lanciano. MARCATORI Grilli al 32’ pt, Bocalon al 27’ st.

Vittoria importantissima per l’Aglianese che sbanca il "Macrelli" di San Mauro Pascoli a torna a vincere a un mese di distanza dall’ultima volta. L’inizio di partita sorride alla Sammaurese, che dopo 600 secondi sfiora il vantaggio. Sugli sviluppi di un fallo laterale la sfera arriva dalle parti di Scanagatta che incoccia la traversa, poi Maltoni segna sulla respinta ma la rete viene annullata per fallo sul portiere. I neroverdi guadagnano campo col passare dei minuti e trovano il vantaggio al minuto 32. Il merito è di Andrea Grilli, che raccoglie il pallone ai venticinque metri e con un destro violento e precisissimo trafigge l’estremo difensore giallorosso. Grande gioia per tutto il gruppo neroverde e per il classe 2004, al suo primo gol in carriera in serie D.

La rete del centrocampista è di fatto l’ultimo brivido della prima frazione, che termina con l’Aglianese in vantaggio per 0-1. Nella ripresa la Sammaurese tenta di alzare il baricentro ma la difesa ospite fa buona guardia e non permette mai ai romagnoli di rendersi veramente pericolosi. E’ proprio nel momento più importante che l’Aglianese trova il bis col "Doge" Bocalon. Il centravanti veneziano è bravissimo a farsi trovare libero sul secondo palo e con una precisa spizzata di testa trafigge Ravaioli. Pochi minuti più tardi i ragazzi di Baiano restano in dieci per l’espulsione di D’Ancona e la Sammaurese ne approfitta per tentare un assalto disperato, ma in due occasioni è Moretti a tenere in piedi l’Aglianese con un paio di intervento importanti. Non c’è più tempo: al triplice fischio sono i toscani ad uscire vittoriosi dal "Macrelli". I neroverdi salgono a 16 punti in classifica, portandosi all’undicesimo posto.

"Sono contento della vittoria – sottolinea il tecnico neroverde Baiano - perché abbiamo fatto davvero un’ottima prestazione in tutti i reparti. Avevo detto ai ragazzi che era una partita assai delicata, soprattutto guardando alla classifica, e loro non mi hanno deluso. Abbiamo conquistato tre punti pesanti grazie all’apporto di tutti, anche di coloro che magari fin qui avevano giocato meno come Ranelli, Simonetti o Zumpano. Li ho visti col piglio giusto, dimostrando grande attaccamento alla maglia e per me questa è una cosa fondamentale".

Michele Flori