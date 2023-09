L'Aglianese corregge il tiro sui prezzi del derby con la Pistoiese

L’Aglianese ha corretto il tiro sui prezzi dei biglietti per il derby con la Pistoiese rispetto alla prima comunicazione ufficiale, che aveva scatenato polemiche. L’ultimo "aggiornamento" diramato dalla società neroverde indica i seguenti prezzi: per la tribuna ospiti 10 euro più prevendita, per la tribuna coperta 20 euro più prevendita, per la tribuna laterale 15 euro più prevendita. La vendita del ticket è già attiva presso il Caffè Valiani di via Fermi, dalle 15 alle 19. Il giorno della partita il prezzo della tribuna laterale è sarà di 18 euro. L’apertura della biglietteria è prevista alle ore 13. "La società si scusa per il disguido", si legge nella parte finale della seconda nota. Dopo una prima comunicazione sui prezzi (decisamente più alti rispetto alla versione finale) era sorta sui social una diffusa protesta dei sostenitori della Pistoiese che si lamentavano del costo eccessivo per una partita di serie D. Addirittura alcuni tifosi avevano proposto di non entrare, restando fuori dall’impianto. Poche ore più tardi la società neroverde è tornata sui suoi passi.