L’Abc Ricami senza Pieraccioni "Allenamenti buoni, siamo carichi"

Sorpasso e controsorpasso, nonostante le difficoltà. L’ABC Ricami, senza Pieraccioni che rientrerà probabilmente dopo Pasqua, intende prolungare sino al termine della regular season il duello per il quinto posto con Polverigi, che sabato scorso l’ha scavalcata in classifica. In questo fine settimana, il calendario della 22° giornata favorisce la compagine marchigiana, impegnata domani a Castenaso contro la quart’ultima della classe; per le pistoiesi di coach Davide Ribechini, invece, sfida interna stasera, dalle 21 alla palestra Anna Frank, con Riccione quarto. "La settimana di lavoro è stata regolare – fa sapere il tecnico d’origine pisana –: ancora out Pieraccioni, qualche defezione per mali di stagione, ma ci siamo allenati bene. Dobbiamo scegliere con quale assetto partire, ma alla fine contiamo di fare una buona gara davanti al nostro pubblico. Arriviamo da cinque vittorie ‘piene’ in casa, di fila. Questa volta il coefficiente di difficoltà si alza, ma vorremmo rispondere presente ancora una volta".

Gianluca Barni