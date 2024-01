La sponda neroverde. L’Aglianese vola. Marino rigenerato

Momento d’oro per l’Aglianese che sta tenendo un ritmo da record con quattro vittorie di fila e zero reti subite nei primi turni del girone di ritorno. Nel gruppo D della serie D solo la capolista Ravenna ha saputo realizzare un filotto simile. L’Aglianese è risalita al settimo posto in classifica portandosi a quattro punti dai play-off e rosicchiando cinque lunghezze proprio alla capolista Ravenna, con la quale rimane tuttavia ancora un gap di dieci punti. La prossima trasferta sul campo del Sant’Angelo sarà una prova del nove. Nel ritorno l’Aglianese ha letteralmente cambiato marcia e la svolta è senz’altro il risultato del cambiamento deciso e anche coraggioso compiuto dalla società nel mercato invernale. "Siamo partiti molto bene – dice il presidente Fabio Fossati – e siamo contenti perché stiamo procedendo secondo la scaletta che ci eravamo prefissati: speriamo di continuare così. I nuovi arrivati fatto subito gruppo, si è visto in campo come tutti lottino per lo stesso obiettivo". Quanto agli obiettivi futuri il presidente non si sbilancia ma mostra molta fiducia. "Guardiamo partita dopo partita – dice – cerchiamo di vincere il più possibile e poi vedremo dove arriveremo, speriamo di raggiungere un piazzamento importante". Tra i giocatori decisivi dell’Aglianese ci sono sicuramente le due nuove punte Mascari, autore di due reti nelle ultime due gare, e Della Pietra artefice di un gol e di un assist. Ma anche i giocatori che c’erano dall’estate sembra che abbiano trovato nuovo vigore migliorando nettamente le proprie prestazioni nel contesto tattico creato da mister Baiano. Tra questi c’è Roberto Marino un centrocampista universale che corre tantissimo e sa anche compiere giocate di qualità come il gol su punizione del due a zero con il Prato, un autentico gioiello. "Sono molto contento per il gol – dice Marino – ma soprattutto per la vittoria, stiamo tutti bene e i risultati ci danno fiducia, dobbiamo continuare così e ci possiamo divertire, siamo un gruppo unito in cui tutti tirano dalla stessa parte e ci possiamo togliere grosse soddisfazioni".

Giacomo Bini