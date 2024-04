La società in vetrina. Alifaris pigliatutto: 57 medaglie agli Italiani

Piatto ricco per 39 atleti dell’Alifaris Karate di Monsummano che sono tornati dalle qualificazioni per il campionato italiano di karate della Fedika e Wukf che si sono tenute a Orvieto con orgogliosi risultati per un totale di 57 medaglie suddivise in 21 oro, 18 argento e 18 bronzi. "È stata una grande giornata ricca di successi e soddisfazioni – ha detto Enrico Esterasi – dato anche che qualche nostro atleta era alla sua prima gara ufficiale. Un ringraziamento a tutti i genitori presenti a sostenere la nostra società e i loro ragazzi". La gara comprendeva sia il kata (forma) che il kumite (combattimento) individuale che a squadre. Nel kata individuale hanno riportato l’oro Isabel D’isanto, Zoe Biasci, Evelina Fuioaga, Alessandra Pierini, Davide Romani, Vittoria Perillo, Andrea Storai, Alberto Acerbi, Sofia Bova, Niccolò Guarneri, Cesare Papini. Tante anche le medaglie d’argento che sono andate a Albert Fuioaga, Andrea Iacopini, Noemi Baronti, Riccardo De Girolamo, Tommaso Spinelli, Cristiano Mazzoni, Beatrice Vicario, mentre il bronzo è stato conquistato da Mattia Tofanelli, Alessandra Astrella, Miranda Bova, Mirko Rastelli, Emanuele Leto, William D’Isanto, Eva Di Candia, Martina Viscusi, Denis Suruiano, Michael Esterasi, Serena Aron.

Nella disciplina del kumite individuale invece hanno conquistato l’oro Isabel D’Isanto, l’argento Davide Romani e Tommaso Spinelli e il bronzo Mattia Tofanelli, Alberto Acerbi, Andrea Storai, William D’Isanto mentre nel kata a squadre l’oro è andato alla squadra composta da Evelina Fuioaga, Beatrice Agnelli, Martina Viscusi, alla squadra due composta da Davide Romani, Riccardo De Girolamo, Williamo D’Isanto e alla squadra 3 di Mirando Bova, Sofia Bova, Serena Aron. A conquistare l’argento è stata la squadra 4 con Michael Esterasi, Tommaso Spinelli, Emanunele Leto, dalla squadra 5 con Cristiano Mazzoni, Cesare Papini, Mattia Tofanelli, dalla squadra 6 di Eva Di Candia, Noemi Baronti, Isabel D’Isanto. Bronzo per la squadra formata da Marco Baldi, Andrea Iacopini, Niccolò Bianchini. Il prossimo appuntamento sarà per i campionati italiani il 4 e 5 maggio a Santa Croce in Toscana.

