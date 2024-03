La Pistoiese spezza la maledizione e respira

Pistoiese

1

Imolese

0

PISTOIESE (4-4-2): Mataloni; Bailo, Masi, Greco, Cordato (31’ Mendolia); Pertici (24’ st Virdò), Biaggi, Del Rosso (38’ st Sanzone), Ielo (7’ Evangelista dal 29’ st Milani); Diakhatè, Bonfanti. A disp. Gambassi, Anticoli, Frija, Panicucci. All. Parigi.

IMOLESE (3-4-2-1): Laukzemis; Elefante (19’ st Ale), Dall’Osso, Ciucci (1’ st Rizzi); Daffe, Vlahovic, Gulinatti, Konate (Garavini 1’st); Capozzi (Manes 24’st), Mattiolo (Antognoni 38’st); Raffini. A disp: Adorni, Rama, Manzoni, Diaby. All. D’Amore.

Arbitro: Spinelli di Cuneo.

Marcatori: 11’ Evangelista.

La Pistoiese spezza la maledizione e conquista la prima vittoria della gestione Parigi. Un successo voluto, preso con merito e tenuto stretto con le unghie e con i denti.

La cronaca. La partita non inizia sotto una buona stella per la Pistoiese che già dopo pochi minuti è costretta a dover fare a meno di Ielo per un infortunio alla spalla in seguito ad un intervento scorretto di Ciucci. Una tegola che non abbatte gli arancioni che anzi reagiscono nel modo migliore, ovvero con il gol che arriva grazie ad un’azione personale di Pertici che viaggia sulla destra e una volta in area serve un assist perfetto per Evangelista che tutto solo sul secondo palo ha solo il compito di spingere il pallone in rete. La Pistoiese galvanizzata dal vantaggio aumenta i giri e su una ripartenza di Masi confeziona l’occasione per il raddoppio. Il centrale arancione si fa tutto il campo in solitaria per poi servire in area Bonfanti, che aveva seguito l’azione, che solo davanti alla porta calcia addosso a Laukzemis. La dea bendata sembra proprio voltare le spalle agli arancioni che alla mezz’ora perdono per infortunio anche Cordato. L’Imolese alza il baricentro ma la Pistoiese si difende con ordine e riparte in contropiede, una tattica che porta acqua al mulino degli arancioni che chiudono in vantaggio il primo tempo.

Un copione che non cambia neppure ad inizio ripresa anche se gli avversari spingono forte. La Pistoiese rischia di capitolare al 14’ quando Raffini si fa trovare pronto su un cross dalla destra ma per fortuna la mira non è quella buona. L’Imolese si riversa nella metà campo della Pistoiese alla ricerca del pareggio ma sono gli arancioni ad avere l’occasione per il raddoppio con Evangelista che però a tu per tu con il portiere si fa parare il tiro. Gli arancioni tengono botta e neppure gli 8 minuti di recupero tolgono alla truppa di Parigi la gioia della vittoria.

Maurizio Innocenti