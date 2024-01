La Pistoiese s’illude Fa festa il San Marino

VICTOR SAN MARINO

VICTOR SAN MARINO (3-5-2) Pazzini; De Santis (30’ st Lozza), Lombardi, Onofri; Gramellini (42’ st Bertolotti), Haruna (15’ st Lattarulo), Lazzari (11’ st Carlini), Sabba, T. Benvenuti; Arlotti, Villanova (40’ st Tosi). A disp. Gattuso, G. Benvenuti, Eleonori, Sami. All. Cassani.

PISTOIESE (4-4-1-1) Mataloni; Riccio, Mendolia, Greco, Cordato (26’ st Nannipieri); Pertici, Carannante, Ondo (17’ st Del Rosso), Fiaschi (34’ st Sanzone); Diakhatè (37’ st Biaggi); Trezza (7’ st Ielo). A disp. Gambassi, Bonfanti, Frijia, Virdò. All. Parigi.

ARBITRO Moscolo di Castellamare.

MARCATORI Arlotti al 26’ pt; Diakhatè al 14’, Sabba su rig. al 34’ st.

NOTE Espulso Greco al 33’ st.

La grande illusione. Niente da fare per la rivoluzionata Pistoiese a San Marino: la Victor s’impone 2-1, ma gli arancioni non sfigurano al cospetto della seconda della classe. Anzi, a inizio ripresa si illudono pure di portare a casa un punto, visto il momentaneo 1-1. Certo, la graduatoria si fa davvero brutta: i ’cugini’ dell’Aglianese hanno ripreso i pistoiesi a quota 27 e domenica prossima, al ’Melani’ di Pistoia, andrà in scena il derby, coi neroverdi favoriti sugli orange. Sono appena 4 le lunghezze di vantaggio sul Prato, ergo sulla zona-playout.

Pistoiese senza lo squalificato Kamana, ma col rientrante Greco. Esordio in maglia arancione per Trezza, Oddo e Riccio. Avvio di gara equilibrato. Al 4’ conclusione sballata di Villanova da buona posizione. Al 23’ calcio piazzato di capitan Sabba dai 30 metri, col pallone che esce abbondantemente a lato. Al primo vero tentativo, però, i sammarinesi passano in vantaggio: tiro preciso di Arlotti, Mataloni si tuffa in sensibile ritardo e il pallone entra in rete. Al 31’ la risposta arancione: traversone insidioso di Pertici dalla destra, goffe giocate di Diakhatè prima e Trezza poi, che non riescono nella deviazione vincente.

L’inizio di secondo tempo è incoraggiante: la squadra di Parigi è maggiormente determinata, quella sammarinese sorpresa dall’atteggiamento ospite. Al 7’ ci prova Fiaschi, ma Pazzini blocca a terra la sfera. Al 14’ il pari, con Diakhatè che calcia dal limite, trovando l’angolino alla destra dell’estremo difensore. La Pistoiese ci crede, ma dura poco: al 32’ fallo l’arbitro punisce con un calcio di rigore un presunto fallo di Greco su Carlini. Il difensore viene ammonito e poi addirittura espulso per le reiterate proteste. Una "prima" da dimenticare, la sua. Trasforma Sabba con un tiro alla sinistra di Mataloni. Le energie vengono meno, anzi è la Victor che potrebbe arrotondare il punteggio al 48’, allorché Arlotti a porta sguarnita fallisce il k.o.

Gianluca Barni