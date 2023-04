La Pistoiese non può sbagliare al "Melani"

La Pistoiese torna in campo dopo la sosta di Pasqua (oggi ore 15 stadio Melani) per affrontare la Sammaurese sperando che questi giorni siano serviti per smaltire la rabbia dettata dalla sconfitta contro il Corticella che è costata agli arancioni il primo posto in classifica ed il conseguente sorpasso da parte della Giana Erminio. "Per Pasqua, quando la passi in famiglia, si sta sempre bene – dice il tecnico Luigi Consonni – però la partita di giovedì ha lasciato un po’ di strascichi a livello mentale. Volevo capire cosa potevamo fare di diverso rispetto a ciò che non è stato fatto e da parte mia c’è stato un rimuginare per cercare il bandolo della matassa. Ho parlato con lo staff e con i giocatori e alla fine è venuto fuori che è stata una partita in cui a livello tecnico abbiamo fatto ben poco – ammette –, dopo il loro vantaggio ci siamo innervositi giocando la palla lunga quando c’erano le possibilità per giocarla a terra sfruttando le nostre caratteristiche. Abbiamo provato a cambiare in corsa, ma era una partita nata storta ed è andata su questo binario".

"Nei giorni successivi all’allenamento c’era un grande silenzio – prosegue – a livello di entusiasmo qualcosa si era perso, ma da martedì dopo un chiacchierata che abbiamo fatto tutto è tornato tutto come prima. Sarebbe stato meglio rigiocare subito perché è l’occasione per rimettersi in pista, sono passati dieci giorni però i ragazzi hanno lavorato come sempre con attenzione ed entusiasmo". Pistoiese che dovrà fare a meno di Barzotti e Gomez, con Vassallo non al meglio. "Matteo è un giocatore importante anche quando non è al cento per cento – dice Consonni – aveva un fastidio, ha cercato di stringere i denti, ma non riusciva a giocare. Da lunedì riprenderà a correre e speriamo di avere sia lui che Gomez per la partita contro lo Scandicci".

Tuttavia la Pisstoiese non può sbagliare, anche perché la Giana (che ospita il Fanfulla) rischia di involarsi: "Siamo sempre stati in grande difficoltà, ma la forza di questo gruppo che ha portato a questa rincorsa è di aver dato sempre risposte positive. Loro vorranno fare punti perché a 46 sei abbastanza tranquillo ma la quota diretta si è alzata e quindi per forza cercheranno di vincere. E poi conosco il loro allenatore: non molla mai e vuole sempre la squadra sul pezzo. Sicuramente verranno a Pistoia per fare la loro partita – conclude – come hanno fatto tutte le altre fino ad ora".

Maurizio Innocenti