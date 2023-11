La Pistoiese ingrana la terza San Donnino ko

PISTOIESE

2

BORGO SAN DONNINO

0

PISTOIESE (4-2-3-1) Valentini; Pertica, Salto, Chiesa, Chrysovergis; Caponi, Silvestro (12’ st Macrì); Di Mino (5’ st Costa), Diodato (33’ st Goffredi), Nardella (43’ st Fiaschi); Trotta (40’ st La Monica). A disposizione: Ricco, Ennasry, Beconcini, Gallitelli. Allenatore: Consonni.

BORGO SAN DONNINO (4-3-3) Frattini; De Luca, Tarantino (33’ st Davighi), Varoli, Vecchi; Carollo, Avelli (24’ st Bisagni), Lolli (26’ st Kashari); Caniparoli, Calmi (17’ st Ferretti), Bingo (17’ st Tognoni). A disposizione: Monteverdi, Donati, Valcavi, Galafassi. Allenatore: Vangioni.

ARBITRO Marangone di Udine.

MARCATORI Chrysovergis al 37’ pt;

Nardella al 16’ st.

NOTE Espulso De Luca al 15’ pt.

Più aumentano le difficoltà, più la Pistoiese cresce, migliora. Terza vittoria di fila dal ritorno in panchina del tandem Consonni-Salvestroni, quarto posto in classifica con 21 punti a pari merito con Carpi e Lentigione, a meno 6 dal Ravenna capolista del girone D del campionato di serie D. Dopo il successo nel derby col Prato, la Pistoiese supera 2-0 il Borgo San Donnino al "Melani". Arancioni senza l’acciaccato Davì, emiliani privi dell’infortunato Rossi.

Partita senza storia, viziata da un’espulsione dopo appena 15 minuti. Al 5’ Varoli salta indisturbato a centro area pescato direttamente dalla bandierina, ma il suo colpo di testa finisce sul fondo. Al quarto d’ora l’arbitro espelle direttamente De Luca per fallo da ultimo uomo su Di Mino lanciato a rete: nessuna esitazione e parmensi in dieci unità. Al 33’ azione personale di Nardella che arriva dentro l’area e conclude, sfiorando il palo alla destra di Frattini. Due minuti più tardi è il centravanti Trotta ad andare vicinissimo al vantaggio: colpisce il palo alla sinistra di Frattini da pochi metri. Al 37’ il vantaggio arancione: Di Mino crossa dalla destra: lo splendido traversone raggiunge sul secondo palo l’accorrente (e solo) Chrysovergis, che di sinistro al volo insacca: una bellissima rete per il vantaggio.

Ripresa sulla falsariga del primo tempo. Al 16’ da destra il cavallo di ritorno Macrì serve dentro Nardella, a cui riesce la deviazione vincente: 2-0. Al 23’ Trotta scende sulla sinistra, penetra in area e cede la palla a Macrì che, solo innanzi al portiere, non trova di meglio che incespicare. Al 28’ Frattini salva a mano aperta sul mancino maligno di Macrì da pochi passi. Al 31’ ancora Frattini protagonista sulla botta dalla distanza di Caponi: pallone deviato in corner. Nonostante tutti i guai, la Pistoiese c’è.

Gianluca Barni